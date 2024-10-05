https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html
İzmir Foça'da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı: Bir site tahliye edildi
İzmir Foça'da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı: Bir site tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir sitede 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T14:43+0300
2024-10-05T14:43+0300
2024-10-05T15:37+0300
türkiye
orman yangını
izmir
foça
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088855951_0:65:1335:816_1920x0_80_0_0_fde372acb169f5c392cf083997a97b64.jpg
İzmir'in Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1088717137.html
türkiye
izmir
foça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088855951_81:0:1256:881_1920x0_80_0_0_245c87e4a10ee89980f8d15628c84115.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orman yangını, izmir, foça
orman yangını, izmir, foça
İzmir Foça'da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı: Bir site tahliye edildi
14:43 05.10.2024 (güncellendi: 15:37 05.10.2024)
İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir sitede 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
İzmir'in Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.