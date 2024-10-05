https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/izmir-focada-coplukte-cikan-yangin-ormana-sicradi-1088856107.html

İzmir Foça'da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı: Bir site tahliye edildi

İzmir Foça'da çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı: Bir site tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bir sitede 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:43+0300

2024-10-05T14:43+0300

2024-10-05T15:37+0300

türkiye

orman yangını

izmir

foça

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İzmir'in Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 2 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/balikesirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1088717137.html

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orman yangını, izmir, foça