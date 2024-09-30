https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-pazar-kurulan-cadde-saganak-nedeniyle-coktu-1088604123.html

Eskişehir'de pazar kurulan cadde sağanak nedeniyle çöktü

Eskişehir'de pazar kurulan cadde sağanak nedeniyle çöktü

Sputnik Türkiye

Sağanak yağış sonrası Eskişehir'de pazar kurulan caddede çöküntü meydana geldi. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:06+0300

2024-09-30T12:06+0300

2024-09-30T12:06+0300

türkiye

eskişehir

çökük

çökme

yol çökmesi

sağanak yağış

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Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek çukura kamyonla kum döktü. Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen göçükle ilgili görgü şahitleri, sabah saatlerinde pazar kuran esnafın yol üzerinde çöküntü meydana geldiğini fark ettiği kaydedildi. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi.

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eskişehir, çökük, çökme, yol çökmesi, sağanak yağış