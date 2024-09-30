https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/eskisehirde-pazar-kurulan-cadde-saganak-nedeniyle-coktu-1088604123.html
Eskişehir'de pazar kurulan cadde sağanak nedeniyle çöktü
Eskişehir'de pazar kurulan cadde sağanak nedeniyle çöktü
Sputnik Türkiye
Sağanak yağış sonrası Eskişehir'de pazar kurulan caddede çöküntü meydana geldi. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T12:06+0300
2024-09-30T12:06+0300
2024-09-30T12:06+0300
türkiye
eskişehir
çökük
çökme
yol çökmesi
sağanak yağış
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Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek çukura kamyonla kum döktü. Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen göçükle ilgili görgü şahitleri, sabah saatlerinde pazar kuran esnafın yol üzerinde çöküntü meydana geldiğini fark ettiği kaydedildi. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi.
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eskişehir, çökük, çökme, yol çökmesi, sağanak yağış
eskişehir, çökük, çökme, yol çökmesi, sağanak yağış
Eskişehir'de pazar kurulan cadde sağanak nedeniyle çöktü
Sağanak yağış sonrası Eskişehir'de pazar kurulan caddede çöküntü meydana geldi.
Eskişehir'de sağanak nedeniyle pazar kurulan bir caddede çökme meydana geldi.
Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek çukura kamyonla kum döktü.
Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana gelen göçükle ilgili görgü şahitleri, sabah saatlerinde pazar kuran esnafın yol üzerinde çöküntü meydana geldiğini fark ettiği kaydedildi. Alt yapı çalışması sonrası toprakla kapatılan yol, sağanak yağmurun da etkisiyle yumuşadığı ve çöküntünün bu sebeple büyüdüğü tahmin edildi.