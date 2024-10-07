https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israilden-lubnanin-baskenti-beyruta-yeni-bir-hedefli-hava-saldirisi-1088927488.html
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir 'hedefli hava saldırısı'
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir 'hedefli hava saldırısı'
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:36+0300
2024-10-07T16:36+0300
2024-10-07T16:36+0300
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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Beyrut'un Dahiye bölgesi bir kez daha İsrail'in hava saldırısıyla sarsıldı. Baombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.Lübnan makamlarından ise hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye'de 'hedefli bir hava saldırısı' düzenlendiği belirtildi.Saldırının hedefine yönelik detay verilmeyen açıklamada, bombardımana ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra sık sık başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen Dahiye bölgesini hedef alıyor.Dahiye'ye 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki öldürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-sinir-tanimayan-gazetecilerin-rus-medyasiyla-ilgili-raporu-onyargili--1088926534.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, beyrut, hava saldırısı, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir 'hedefli hava saldırısı'
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Beyrut'un Dahiye bölgesi bir kez daha İsrail'in hava saldırısıyla sarsıldı. Baombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Lübnan makamlarından ise hava saldırısında can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye'de 'hedefli bir hava saldırısı' düzenlendiği belirtildi.
Saldırının hedefine yönelik detay verilmeyen açıklamada, bombardımana ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunun yanı sıra sık sık başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen Dahiye bölgesini hedef alıyor.
Dahiye'ye 27 Eylül'de düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki öldürülmüştü.