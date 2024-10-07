https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israil-ordusu-beyrutta-hizbullahin-istihbarat-merkezi-vuruldu-1088895821.html

İsrail ordusu: Beyrut’ta Hizbullah’ın istihbarat merkezi vuruldu

İsrail ordusu: Beyrut’ta Hizbullah’ın istihbarat merkezi vuruldu

Sputnik Türkiye

İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah istihbarat merkezinin vurulduğu belirtildi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T07:46+0300

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füze saldırısı

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İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının alınan istihbarat temelinde, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a ait tesislere saldırı düzenlediği ifade edildi. Vurulan hedefler arasında istihbarat toplama araçları, komuta merkezleri ve diğer altyapı tesisleri yer aldı.İsrail Hava Kuvvetleri’nin dün akşam saatlerinde Beyrut’ta Hizbullah’a ait silah depolarını da vurduğu belirtilirken, “Saldırının ardından meydana gelen ikincil patlamalar depoda silahların bulunduğuna işaret ediyor” ifadesine yer verildi.İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere binden fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hizbullah-acikladi-hayfanin-guneyindeki-israil-ussune-roket-atildi-1088891964.html

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