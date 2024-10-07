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Hizbullah açıkladı: Hayfa'nın güneyindeki İsrail üssüne roket ateşlendi
Hizbullah açıkladı: Hayfa'nın güneyindeki İsrail üssüne roket ateşlendi
Sputnik Türkiye
Lübnan'da Hizbullah, pazar akşamı Hayfa'nın güneyindeki bir İsrail üssüne roket ateşlediğini açıkladı. İsrail medyasına göre Lübnan'ın güneyinden atılan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T01:27+0300
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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Pazar günü saat 23.20'de İslami Direniş, Hayfa'nın güneyindeki Carmel üssüne Fadi-1 roketlerini ateşledi" ifadeleri yer aldıİsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi.Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinde de füze düşmesi sonucu bir kişinin orta ila ciddi arası bir şekilde yaralandığı aktarıldı.İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Hayfa'nın Carmel ve körfez bölgelerine Lübnan'ın güneyinden 15 füzenin fırlatıldığının gözlemlendiğini duyurmuştu.Hayfa'nın çevresindeki bölgelere birçok kez Hizbullah tarafından füze saldırısı düzenlenirken, şehir merkezi ilk kez hedef alınıyor.İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere binden fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilden-beyrutun-guneyine-hava-saldirisi-1088891096.html
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hayfa, hizbullah, lübnan
hayfa, hizbullah, lübnan

Hizbullah açıkladı: Hayfa'nın güneyindeki İsrail üssüne roket ateşlendi

01:27 07.10.2024 (güncellendi: 01:49 07.10.2024)
© AA / Nir Keidarİran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi.
İran'ın İsrail'e füze saldırısı çeşitli yerlerden görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Nir Keidar
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Lübnan'da Hizbullah, pazar akşamı Hayfa'nın güneyindeki bir İsrail üssüne roket ateşlediğini açıkladı. İsrail medyasına göre Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu 7 kişi yaralandı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Pazar günü saat 23.20'de İslami Direniş, Hayfa'nın güneyindeki Carmel üssüne Fadi-1 roketlerini ateşledi" ifadeleri yer aldı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan aktardığı haberinde İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ın merkezindeki Carmel ve körfez bölgelerine düşen füzeler sebebiyle 6 kişinin orta ve hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Yaralıların tedavi için kentteki Rambam Hastanesi'ne nakledildiği ifade edildi.
İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinde de füze düşmesi sonucu bir kişinin orta ila ciddi arası bir şekilde yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusu, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Hayfa'nın Carmel ve körfez bölgelerine Lübnan'ın güneyinden 15 füzenin fırlatıldığının gözlemlendiğini duyurmuştu.
Hayfa'nın çevresindeki bölgelere birçok kez Hizbullah tarafından füze saldırısı düzenlenirken, şehir merkezi ilk kez hedef alınıyor.

İsrail, 1 Ekim'den bu yana güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı kara operasyonu düzenliyor ve başta başkent Beyrut olma üzere ülkede hava bombardımanına da devam ediyor.
İsrail'in saldırılarında hareketin liderleri de dahil olmak üzere binden fazla insan hayatını kaybetti. Komuta kadrosu da dahil olmak üzere kayıplara rağmen Hizbullah ise kara savaşlarını yürütüyor ve İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarına da devam ediyor.
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