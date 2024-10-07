https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israil-catismalarin-surdugu-lubnanin-guneyine-yeni-bir-tumen-gonderdi-1088912929.html
İsrail, çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyine yeni bir tümen gönderdi
İsrail, çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyine yeni bir tümen gönderdi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik yürüttüğü kara operasyonuna 91. tümenin katılacağını duyurdu. Yerel basın, bununla birlikte İsrail ordusunun bölgede... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T13:45+0300
2024-10-07T13:45+0300
2024-10-07T13:45+0300
israil- filistin çatışması
idf
israil ordusu (idf)
israil savunma kuvvetleri (idf)
lübnan
kara operasyonu
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İsrail ordusu (IDF), bugün yaptığı açıklamada, yeni gönderilen tümenin "Güney Lübnan'da hedefli, sınırlı ve yerelleştirilmiş operasyonlara" başladığını duyurdu. Açıklamada birliklerin son haftalarda yüzlerce saldırı gerçekleştirdiğini belirterek "Kara operasyonlarına ek olarak, IDF askerleri İsrail Devleti'ni korumak için savunma görevlerine devam ediyor" denildi. Yerel basın ise bu konuşlandırmayla birlikte Lübnan'ın güneyinde 3 tümen bulunduğu ifade edildi. İsrail ordusunun 98'inci ve 36'ncı tümenlerini bölgeye konuşlandırdığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/abd-7-ekimden-bu-yana-israile-179-milyar-dolarlik-askeri-destek-sagladi-1088904382.html
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idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, kara operasyonu
idf, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, kara operasyonu
İsrail, çatışmaların sürdüğü Lübnan'ın güneyine yeni bir tümen gönderdi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik yürüttüğü kara operasyonuna 91. tümenin katılacağını duyurdu. Yerel basın, bununla birlikte İsrail ordusunun bölgede tümen gücündeki üçüncü askeri birliği olduğunu bildirdi.
İsrail ordusu (IDF), bugün yaptığı açıklamada, yeni gönderilen tümenin "Güney Lübnan'da hedefli, sınırlı ve yerelleştirilmiş operasyonlara" başladığını duyurdu. Açıklamada birliklerin son haftalarda yüzlerce saldırı gerçekleştirdiğini belirterek "Kara operasyonlarına ek olarak, IDF askerleri İsrail Devleti'ni korumak için savunma görevlerine devam ediyor" denildi.
Yerel basın ise bu konuşlandırmayla birlikte Lübnan'ın güneyinde 3 tümen bulunduğu ifade edildi. İsrail ordusunun 98'inci ve 36'ncı tümenlerini bölgeye konuşlandırdığını açıklamıştı.