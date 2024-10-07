https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/israil-lubnan-sinirina-yakin-5-yeri-kapali-askeri-bolge-ilan-etti-giris--cikis-yasaklandi-1088939922.html
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 yeri 'kapalı askeri bölge' ilan etti: Giriş- çıkış yasaklandı
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 yeri 'kapalı askeri bölge' ilan etti: Giriş- çıkış yasaklandı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil'de bulunan 5 beldeyi 'kapalı askeri bölge' ilan ederek, alana giriş- çıkışı yasakladı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T22:43+0300
2024-10-07T22:43+0300
2024-10-07T22:43+0300
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İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldeleri saat 22.00'den itibaren 'kapalı askeri bölge' ilan edildi.İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre bu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.Lübnanlılara 'Akdeniz kıyısında bulunmayın uyarısı'Söz konusu açıklamayla eşzamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan'da can kaybı 2 bini geçtiLübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.İsrail'den hasar bildirilmediHizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/gazze-seridindeki-savas-1-yilini-doldurdu-1088926397.html
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İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 yeri 'kapalı askeri bölge' ilan etti: Giriş- çıkış yasaklandı
İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil'de bulunan 5 beldeyi 'kapalı askeri bölge' ilan ederek, alana giriş- çıkışı yasakladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldeleri saat 22.00'den itibaren 'kapalı askeri bölge' ilan edildi.
İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre bu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi.
Lübnanlılara 'Akdeniz kıyısında bulunmayın uyarısı'
Söz konusu açıklamayla eşzamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee, Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan'da can kaybı 2 bini geçti
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
İsrail'den hasar bildirilmedi
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.