https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hollandali-futbolcu-johan-neeskens-hayatini-kaybetti-1088935533.html
Hollandalı futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti
Hollandalı futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kariyerinde dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde oynayan Hollandalı futbolcu Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti. Neeskens, Galatasaray'da teknik... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T19:50+0300
2024-10-07T19:50+0300
2024-10-07T19:50+0300
spor
futbolcu
johan neeskens
vefat
galatasaray
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Hollandalı efsane futbolcu olarak bilinen Johan Neeskens yaşama veda etti. Hollanda futbol kulübü Ajax'ın yaptığı paylaşımda 73 yaşındaki Neeskens'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.Johan Neeskens hangi takımlarda oynadı?Neeskens kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını giydi. Hollandalı futbolcu 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/barcelona-efsanesi-andres-iniesta-futbola-veda-etti-1088934210.html
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Hollandalı futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti
Kariyerinde dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde oynayan Hollandalı futbolcu Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti. Neeskens, Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığını da yapmıştı.
Hollandalı efsane futbolcu olarak bilinen Johan Neeskens yaşama veda etti.
Hollanda futbol kulübü Ajax'ın yaptığı paylaşımda 73 yaşındaki Neeskens'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Johan Neeskens hangi takımlarda oynadı?
Neeskens kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını giydi. Hollandalı futbolcu 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.