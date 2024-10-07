https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hollandali-futbolcu-johan-neeskens-hayatini-kaybetti-1088935533.html

Hollandalı futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti

Hollandalı futbolcu Johan Neeskens hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kariyerinde dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde oynayan Hollandalı futbolcu Johan Neeskens 73 yaşında hayatını kaybetti. Neeskens, Galatasaray'da teknik... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T19:50+0300

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spor

futbolcu

johan neeskens

vefat

galatasaray

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Hollandalı efsane futbolcu olarak bilinen Johan Neeskens yaşama veda etti. Hollanda futbol kulübü Ajax'ın yaptığı paylaşımda 73 yaşındaki Neeskens'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.Johan Neeskens hangi takımlarda oynadı?Neeskens kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını giydi. Hollandalı futbolcu 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.

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