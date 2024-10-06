https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilden-beyrutun-guneyine-hava-saldirisi-1088891096.html

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T23:32+0300

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İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.Anadolu Ajansı'na göre patlamalar, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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