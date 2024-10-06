https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilden-beyrutun-guneyine-hava-saldirisi-1088891096.html
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T23:32+0300
2024-10-06T23:32+0300
2024-10-07T00:03+0300
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İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.Anadolu Ajansı'na göre patlamalar, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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son dakika, israil, beyrut, lübnan, patlama
son dakika, israil, beyrut, lübnan, patlama
İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
23:32 06.10.2024 (güncellendi: 00:03 07.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.
Anadolu Ajansı'na göre patlamalar, İsrail ordu sözcüsünün Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehdidinde bulunmasının ardından meydana geldi.
Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.