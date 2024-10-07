https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hazine-ve-maliye-bakanligindan-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihraci-1088938953.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. Konuyla ilgili duyuru bakanlığın... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T22:11+0300
2024-10-07T22:11+0300
2024-10-07T22:11+0300
ekonomi
altın
kira sertifikası
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2024 valörlü, 7 Ekim 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kupon ödemeli 5 bin 385 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kira ödemeli, 19 bin 740 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
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altın, kira sertifikası, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
altın, kira sertifikası, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. Konuyla ilgili duyuru bakanlığın internet sayfasından gerçekleştirildi.
Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2024 valörlü, 7 Ekim 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kupon ödemeli 5 bin 385 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.
Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kira ödemeli, 19 bin 740 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.