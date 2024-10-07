https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hazine-ve-maliye-bakanligindan-altin-tahvili-ve-altina-dayali-kira-sertifikasi-ihraci-1088938953.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. Konuyla ilgili duyuru bakanlığın... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T22:11+0300

2024-10-07T22:11+0300

2024-10-07T22:11+0300

ekonomi

altın

kira sertifikası

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 9 Ekim 2024 valörlü, 7 Ekim 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kupon ödemeli 5 bin 385 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0.75 kira ödemeli, 19 bin 740 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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altın, kira sertifikası, hazine, hazine ve maliye bakanlığı