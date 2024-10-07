https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/havalimaninda-cinsel-organlarindan-18-kilo-500-gram-kulce-altin-cikti-1088939793.html
Havalimanında cinsel organlarından 18 kilo 500 gram külçe altın çıktı
Havalimanında cinsel organlarından 18 kilo 500 gram külçe altın çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramada... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T22:31+0300
2024-10-07T22:31+0300
2024-10-07T22:31+0300
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kaçakçılık
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
polis
havalimanı
dubai
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kadın
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İzmir'de polis ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 6 kadın yolcunun cinsel organından 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.İzmir Emniyet Müdürlüğü, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu üzerinde ve karşılamaya gelen 2 araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda emniyet güçleri 82 adet 110 gram ağırlığında olan külçe altın, 18 adet oyun konsolu ve kolu, 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirdi.Piyasa değeri 55 milyon TL 6 Özbekistan uyruklu kadının iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahale sonucunda cinsel bölgelerinden 84 adet her biri takribi 110 gram olan külçe altın ele geçirildiği açıklandı. Altınların yaklaşık piyasa değerinin 55 milyon TL ve 18 kilo 500 gram olduğu açıklandı. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/aym-duyurdu-goreve-iade-edilen-khkli-tazminat-alabilecek-1088933909.html
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izmir adnan menderes havalimanı
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cinsel organ altın, izmir cinsel organ altın, izmir kaçakçılık
cinsel organ altın, izmir cinsel organ altın, izmir kaçakçılık
Havalimanında cinsel organlarından 18 kilo 500 gram külçe altın çıktı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan aramada Dubai'den İzmir'e gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcunun cinsel organlarından 18 kilo 500 gram külçe altın çıktı.
İzmir'de polis ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 6 kadın yolcunun cinsel organından 18 kilo 500 gram külçe altın ele geçirildiğini duyurdu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Dubai'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu 6 kadın yolcu üzerinde ve karşılamaya gelen 2 araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda emniyet güçleri 82 adet 110 gram ağırlığında olan külçe altın, 18 adet oyun konsolu ve kolu, 3 adet akıllı cep telefonu ele geçirdi.
Piyasa değeri 55 milyon TL
6 Özbekistan uyruklu kadının iç beden muayenesi ile yapılan cerrahi müdahale sonucunda cinsel bölgelerinden 84 adet her biri takribi 110 gram olan külçe altın ele geçirildiği açıklandı. Altınların yaklaşık piyasa değerinin 55 milyon TL ve 18 kilo 500 gram olduğu açıklandı. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.