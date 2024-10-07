https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/aym-duyurdu-goreve-iade-edilen-khkli-tazminat-alabilecek-1088933909.html

AYM duyurdu: Göreve iade edilen KHK'lı tazminat alabilecek

AYM duyurdu: Göreve iade edilen KHK'lı tazminat alabilecek

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilip görevine iade edilen kamu görevlilerine tazminat verilmeyeceğine ilişkin Kanun Hükmünde... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T18:17+0300

2024-10-07T18:17+0300

2024-10-07T18:17+0300

türkiye

anayasa

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fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Anayasa Mahkemesi KHK ile meslekten çıkarılan ve başka bir kararname ile göreve dönen memurların tazminat hakkını kısıtlayan maddeyi Anayasaya'ya aykırı bularak iptal etti.Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralı, Anayasa Mahkemesi aykırı bularak iptal etti.Resmi Gazete'de alınan karar göre Danıştay 5. Dairesi, 7098 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinin 2 numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istedi. Dairenin iptal talebinde itiraz konusu kuralla, OHAL KHK'sı ile kamu görevinden çıkarılıp başka bir KHK ile kamu görevine iade edilenlerin tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörüldüğü kaydedildi. Kişilerin kamu görevine iadelerinin, hukuka aykırı olarak kamu görevinden çıkarıldıkları anlamına geldiği belirtilen talepte, OHAL kapsamında hakkında hukuka aykırı şekilde tedbir uygulananlara maddi ya da manevi zararlarının giderilmesine yönelik idari ve yargısal yollara başvurma imkanının ortadan kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu açıklandı.Karar oy birliği ile iptal edildiAnayasa Mahkemesi düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak oy birliğiyle iptaline karar verdi.Kararın gerekçesinde, OHAL KHK'sıyla doğrudan kamu görevinden çıkarılıp OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından görevine iade edilenlerin, kamu görevinden çıkarılmaları nedeniyle tazminat talebinde bulunamayacaklarını öngören kuralın da 2022'de iptal edildiği anımsatıldı.2022'deki karardan farklı bir durum bulunmuyorAnayasa Mahkemesi "Kural kapsamında, göreve iade edilenlerin kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaklarının öngörülmesi, devletin, kişinin maddi ve manevi varlığına yönelik müdahalelere karşı etkili giderim mekanizması sağlama yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır" şeklinde belirtildi.KHK nedir? KHK, 'Kanun Hükmünde Kararname' anlamına gelir. KHK, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 91. maddesine dayalı olarak çıkarılan bir hukuki düzenleme aracı ve belli durumlarda, özellikle acil ihtiyaçların söz konusu olduğu hallerde, yürütme organına (genellikle hükümete) kanun yapma yetkisi verir. KHK'ler, yasaların işleyişi sırasında acil kararların hızlıca alınması gerektiğinde kullanılır.KHK'lı olmak ne demek?KHK'lı, Türkiye'de özellikle Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'ler ile görevinden ihraç edilen veya bazı hakları kısıtlanan kişilere verilen bir tanım olarak ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220203/aym-khk-listesiyle-kamudan-ihraci-ikinci-kez-iptal-etti-1053413958.html

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