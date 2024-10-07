https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/guney-korede-bir-kadin-48-yil-once-kaybolan-kizi-icin-hukumete-ve-evlat-edinme-kurumuna-dava-acti-1088920617.html

Güney Kore'de bir kadın 48 yıl önce kaybolan kızı için hükümete ve evlat edinme kurumuna dava açtı

Güney Kore'de bir kadın 48 yıl önce kaybolan kızı için hükümete ve evlat edinme kurumuna dava açtı

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de bir kadın, çocuğunun 48 yıl önce kaybolmasının ardından, ülkenin hükümetine dava açtı. 4 yaşındayken kaçırılan çocuğun bir yetimhaneye... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T15:01+0300

2024-10-07T15:01+0300

2024-10-07T15:01+0300

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Güney Koreli bir kadın, 1976'da sadece 4 yaşındayken kaçırılan çocuğunun, ABD'ye gönderilerek evlatlık olarak verilmesi nedeniyle Güney Kore hükümetine, evlat edinme kurumuna ve yetimhaneye dava açtı.70 yaşındaki Güney Koreli Han Tae-soon, 1976 yılında kaybolan çocuğuyla 2019 yılında bir DNA testi aracılığıyla bir araya gelmişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi binası önünde gazetecilere konuşan kadın, Güney Kore hükümetinin, kızının evlat edinilmesini engelleyememesinden sorumlu olduğunu savunarak tazminat davası açtığını bildirdi.Kızını kaybetmesinin ardından anne Han, kayıp olduğunu polise bildirerek yıllar boyunca umutsuzca kızını aradığını, sık sık polis karakollarını, hükümet ofislerini ziyaret ettiğini söyledi. Anne, ayrıca Güney Kore'nin en büyük evlat edinme ajanslarından birini, kızının geçmişini kontrol etmeden evlat edinilmesini kolaylaştırmakla suçluyor. Annenin avukatları, kızın kayıp olarak bildirilmesinden bir gün sonra, polis tarafından tesise yerleştirildiğini ve yetimhanenin ebeveynleri bulmak için hiç bir çaba sarf etmediğini iddia ediyor.O zamanlar 4 yaşında olan kız, evinin yakınlarında oynarken kendisine bir kadının yaklaştığını, ve ailesinin zaten başka bir bebeği olduğu için kendisini istemediğini söylediğini ve kafası karışık bir halde yanına yaklaşan kadını takip ederek tren yolculuğu yaptığını hatırladığını söyledi.Anne ve kız birbirinden kilometrelerce uzaktayken DNA testi yaptırmaları sonucunda 2019 yılında bir araya geldi.

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asya & pasifik, güney kore, evlatlık, evlatlık bebek, dava, abd, dna testi, kayıp çocuklar, kayıp ilanı