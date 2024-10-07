Gram altında hızlı yükseliş son buldu: Yıl sonu tahmini değişti mi?

Jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliklerin arttığı süreçte altında yukarı yönlü hareketler görürüz. Özellikle de Fed’in faiz indirimi sonrasında ons altındaki toparlanma ile birlikte gram altında yükselişleri görmüştük. Gram altında şu anda fiyat biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de bu içeride dolar/TL’nin 34’lü seviyelerde yatay seyrinden kaynaklanıyor. Ancak dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler görürsek gram altında yükselişler yaşanabilir. Küresel etkilerle birlikte yıl sonuna doğru gram altında 3 bin TL ve üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ons altındaki frenlenmenin bir diğer sebebi de piyasalar Fed’den hızlı bir faiz indirimi bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell son noktayı koydu ve ‘faiz indiriminde hızlı olmayacağız, veri odaklı devam edeceğiz’ dedi. Bu gözle baktığımızda gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım.