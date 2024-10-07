https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/gram-altinda-hizli-yukselis-son-buldu-yil-sonu-tahmini-degisti-mi-1088925119.html
Gram altında hızlı yükseliş son buldu: Yıl sonu tahmini değişti mi?
Gram altında hızlı yükseliş son buldu: Yıl sonu tahmini değişti mi?
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Gram altın geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelerde gezmişti ancak son bir haftadır sabit halini sürdürüyor. Ekonomist Belgin Maviş, 'gram altında yıl sonuna... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T15:54+0300
2024-10-07T15:54+0300
2024-10-07T15:54+0300
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piyasa
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Altında rekor üzerine rekor kırıldı. Geçtiğimiz haftalarda hem Fed kararları hem de Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler altındaki hareketliliği ateşledi.Peki son bir haftadır yükseliş neden durdu? Gram altında artış sürecek mi?Gram altında yükseliş sürer mi?BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş Milliyet'e konuştu ve gram altında yıl sonu tahmininin değişmediğini dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/islam-memis-altini-tahtindan-etti-diyerek-duyurdu-1-eylulde-10-bin-tlsiyle-alan-bin-108-tl-kazandi-1088688592.html
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gram altın fiyat, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları
gram altın fiyat, gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları
Gram altında hızlı yükseliş son buldu: Yıl sonu tahmini değişti mi?
Gram altın geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelerde gezmişti ancak son bir haftadır sabit halini sürdürüyor. Ekonomist Belgin Maviş, 'gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım' dedi.
Altında rekor üzerine rekor kırıldı. Geçtiğimiz haftalarda hem Fed kararları hem de Ortadoğu'daki sıcak gelişmeler altındaki hareketliliği ateşledi.
Peki son bir haftadır yükseliş neden durdu? Gram altında artış sürecek mi?
Gram altında yükseliş sürer mi?
BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş Milliyet'e konuştu ve gram altında yıl sonu tahmininin değişmediğini dile getirdi:
Jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliklerin arttığı süreçte altında yukarı yönlü hareketler görürüz. Özellikle de Fed’in faiz indirimi sonrasında ons altındaki toparlanma ile birlikte gram altında yükselişleri görmüştük. Gram altında şu anda fiyat biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de bu içeride dolar/TL’nin 34’lü seviyelerde yatay seyrinden kaynaklanıyor. Ancak dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler görürsek gram altında yükselişler yaşanabilir. Küresel etkilerle birlikte yıl sonuna doğru gram altında 3 bin TL ve üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Ons altındaki frenlenmenin bir diğer sebebi de piyasalar Fed’den hızlı bir faiz indirimi bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell son noktayı koydu ve ‘faiz indiriminde hızlı olmayacağız, veri odaklı devam edeceğiz’ dedi. Bu gözle baktığımızda gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım.