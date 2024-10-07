https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/gazzeli-yetkililer-7-ekimin-yildonumunde-israilin-saldirilarinin-bilancosunu-acikladi-1088932900.html
Gazzeli yetkililer, 7 Ekim'in yıldönümünde İsrail'in saldırılarının bilançosunu açıkladı
Gazzeli yetkililer, 7 Ekim'in yıldönümünde İsrail'in saldırılarının bilançosunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail’in başlattığı saldırıların üzerinden tam bir yıl geçti. Gazzeli hükümet... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:41+0300
2024-10-07T17:41+0300
2024-10-07T17:41+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
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Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Enformasyon Ofisi Genel Müdürü İsmail el-Tavabet, bir yıldır devam eden yıkımın konutlar, camiler, hastaneler, okullar, üniversiteler de dahil her şeyi etkilediğinin altını çizdi.El-Tavabet, "Devam eden savaştan kaynaklanan doğrudan maddi kayıpların maliyeti halihazırda 35 milyar ABD dolarıdır. İşgal ordusu, 123 üniversite ve okul binasını tamamen, 334'ünü de kısmen yıktı, ancak buralarda ders yapmak mümkün değil. Bunun sonucunda 800 bin kişi eğitim alamıyor. Bu bir insanlık suçudur" dedi.'İşgal ordusu, Gazze'deki hastanelerin çoğunu toplu mezara dönüştürdü'Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil el-Dakran da, geride kalan bir yılda Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere saldırı düzenlendiğini vurguladı. El-Dakran, "38 hastaneden 24'ü tamamen yıkıldı, mevcut 90 tıp merkezinden 82'si yıkıldı, 133 ambulans imha edildi, 1015 sağlık çalışanı öldürüldü. 310 kişi tutuklandı, 3 bin doktor ve hemşire yaralandı. İşgal ordusu, Gazze'deki hastanelerin çoğunu toplu mezara dönüştürdü" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-dogum-gununu-kutladi-1088929763.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
Gazzeli yetkililer, 7 Ekim'in yıldönümünde İsrail'in saldırılarının bilançosunu açıkladı
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail’in başlattığı saldırıların üzerinden tam bir yıl geçti. Gazzeli hükümet yetkilileri ortaya çıkan tabloyu Sputnik'e anlattı.
Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Enformasyon Ofisi Genel Müdürü İsmail el-Tavabet, bir yıldır devam eden yıkımın konutlar, camiler, hastaneler, okullar, üniversiteler de dahil her şeyi etkilediğinin altını çizdi.
El-Tavabet, "Devam eden savaştan kaynaklanan doğrudan maddi kayıpların maliyeti halihazırda 35 milyar ABD dolarıdır. İşgal ordusu, 123 üniversite ve okul binasını tamamen, 334'ünü de kısmen yıktı, ancak buralarda ders yapmak mümkün değil. Bunun sonucunda 800 bin kişi eğitim alamıyor. Bu bir insanlık suçudur" dedi.
'İşgal ordusu, Gazze'deki hastanelerin çoğunu toplu mezara dönüştürdü'
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil el-Dakran da, geride kalan bir yılda Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere saldırı düzenlendiğini vurguladı.
El-Dakran, "38 hastaneden 24'ü tamamen yıkıldı, mevcut 90 tıp merkezinden 82'si yıkıldı, 133 ambulans imha edildi, 1015 sağlık çalışanı öldürüldü. 310 kişi tutuklandı, 3 bin doktor ve hemşire yaralandı. İşgal ordusu, Gazze'deki hastanelerin çoğunu toplu mezara dönüştürdü" ifadelerini kullandı.