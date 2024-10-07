Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/galatasarayli-yildizdan-isyan-yorgunum-1088896523.html
Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'
Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor karşısında 1-0 kazanılan maçta yaptığı kritik asistle dikkatleri üzerine çekti. Yunus Akgün'ün... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T08:54+0300
2024-10-07T08:55+0300
galatasaray
galatasaray sk
spor
alanyaspor
gabriel sara
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1acda366721b7073c45301cbe8dc922b.jpg
Maçta gösterdikleri performansa değinen Sara, “Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının ardından galibiyetle dönmek harikaydı. Bu galibiyetle moralimizi yükselttik” ifadelerini kullandı.'Yorgunum, ama ara dinlenme fırsatı'Sezon boyunca yoğun bir maç takvimine maruz kalan Sara, yorgun olduğunu dile getirerek, “Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Artık yorgunum. Milli arada ailemle birlikte İstanbul'u keşfedeceğiz, biraz dinleneceğim. Daha sonra sahalara tam güçle döneceğim” dedi.Alanyaspor karşısında sergilediği performans ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynayan Sara, hem bireysel hem de takım olarak toparlanacaklarının sinyalini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ramazan-culha-kimdir-kim-milyoner-olmak-ister-kuran-i-kerimde-hangisinin-adi-gecer-1088892630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088448390_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_25184042b2c06718b79c0b1da7eb4b23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray - alanyaspor maç kadrosu, gs alanya, galatasaray alanya, gs alanya maçı, fatih tekke, galatasaray - alanya, spor önemli dakikalar, galatasaray - alanyaspor istatistikleri, galatasaray alanyaspor, galatasaray alanyaspor maç özeti, galatasaray, alanyaspor - galatasaray bein sport özet, gs, gs alanya özet, galatasaray alanyaspor özet
galatasaray - alanyaspor maç kadrosu, gs alanya, galatasaray alanya, gs alanya maçı, fatih tekke, galatasaray - alanya, spor önemli dakikalar, galatasaray - alanyaspor istatistikleri, galatasaray alanyaspor, galatasaray alanyaspor maç özeti, galatasaray, alanyaspor - galatasaray bein sport özet, gs, gs alanya özet, galatasaray alanyaspor özet

Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'

08:54 07.10.2024 (güncellendi: 08:55 07.10.2024)
© İHA / SAMET YALCINGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© İHA / SAMET YALCIN
Abone ol
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor karşısında 1-0 kazanılan maçta yaptığı kritik asistle dikkatleri üzerine çekti. Yunus Akgün'ün attığı tek golün pasını veren Sara, maç sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Maçta gösterdikleri performansa değinen Sara, “Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının ardından galibiyetle dönmek harikaydı. Bu galibiyetle moralimizi yükselttik” ifadelerini kullandı.

'Yorgunum, ama ara dinlenme fırsatı'

Sezon boyunca yoğun bir maç takvimine maruz kalan Sara, yorgun olduğunu dile getirerek, “Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Artık yorgunum. Milli arada ailemle birlikte İstanbul'u keşfedeceğiz, biraz dinleneceğim. Daha sonra sahalara tam güçle döneceğim” dedi.
Alanyaspor karşısında sergilediği performans ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynayan Sara, hem bireysel hem de takım olarak toparlanacaklarının sinyalini verdi.
Ramazan Çulha Kim Milyoner Olmak İster'de - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
YAŞAM
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı: 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала