https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/galatasarayli-yildizdan-isyan-yorgunum-1088896523.html
Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'
Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor karşısında 1-0 kazanılan maçta yaptığı kritik asistle dikkatleri üzerine çekti. Yunus Akgün'ün... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T08:54+0300
2024-10-07T08:54+0300
2024-10-07T08:55+0300
galatasaray
galatasaray sk
spor
alanyaspor
gabriel sara
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Maçta gösterdikleri performansa değinen Sara, “Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının ardından galibiyetle dönmek harikaydı. Bu galibiyetle moralimizi yükselttik” ifadelerini kullandı.'Yorgunum, ama ara dinlenme fırsatı'Sezon boyunca yoğun bir maç takvimine maruz kalan Sara, yorgun olduğunu dile getirerek, “Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Artık yorgunum. Milli arada ailemle birlikte İstanbul'u keşfedeceğiz, biraz dinleneceğim. Daha sonra sahalara tam güçle döneceğim” dedi.Alanyaspor karşısında sergilediği performans ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynayan Sara, hem bireysel hem de takım olarak toparlanacaklarının sinyalini verdi.
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Galatasaraylı yıldızdan 'isyan': 'Yorgunum'
08:54 07.10.2024 (güncellendi: 08:55 07.10.2024)
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor karşısında 1-0 kazanılan maçta yaptığı kritik asistle dikkatleri üzerine çekti. Yunus Akgün'ün attığı tek golün pasını veren Sara, maç sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.
Maçta gösterdikleri performansa değinen Sara, “Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son haftalarda yaşadığımız puan kayıplarının ardından galibiyetle dönmek harikaydı. Bu galibiyetle moralimizi yükselttik” ifadelerini kullandı.
'Yorgunum, ama ara dinlenme fırsatı'
Sezon boyunca yoğun bir maç takvimine maruz kalan Sara, yorgun olduğunu dile getirerek, “Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Artık yorgunum. Milli arada ailemle birlikte İstanbul'u keşfedeceğiz, biraz dinleneceğim. Daha sonra sahalara tam güçle döneceğim” dedi.
Alanyaspor karşısında sergilediği performans ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynayan Sara, hem bireysel hem de takım olarak toparlanacaklarının sinyalini verdi.