https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html
Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: ‘Yemek yiyemiyorum’
Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: ‘Yemek yiyemiyorum’
Sputnik Türkiye
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Mektubunda yemek... 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T19:53+0300
2024-08-08T19:53+0300
2024-08-08T19:53+0300
türkiye
eylem tok
kaza
abd
mahkeme
dava
timur cihantimur
karar
cezaevi
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Spotnews’e göre; Trafik kazası sonucu bir kişinin ölmesine neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında ABD’de görülen dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.ABD mahkemesine mektup yazdıABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için çalışma yürütülen Eylem Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu."Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.‘Burada Galeri açmayı umuyordum’Epilepsi hastası olduğunu anlatan Eylem Tok mektubunda, ABD'deki planlarını yazdı; “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.” dedi.Eylem Tok, ABD’de yeni bir sayfa açmayı planladığını ancak gözaltı kararı sonrası bu planların altüst olduğunu da söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-cihantimur-cezaevinde-saldiriya-ugradi-acil-tahliye-istendi-1086052858.html
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timur cihantimur, eylem tok, abd, oğuz murat aci, porsche, kaza, belgrad ormanı, yazar, eylem tok tutuklandı mı, eylem tok hapiste mi, eylem tok hayatı,
Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: ‘Yemek yiyemiyorum’
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.
Spotnews’e göre; Trafik kazası sonucu bir kişinin ölmesine neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında ABD’de görülen dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ABD mahkemesine mektup yazdı
ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için çalışma yürütülen Eylem Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu.
"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.
‘Burada Galeri açmayı umuyordum’
Epilepsi hastası olduğunu anlatan Eylem Tok mektubunda, ABD'deki planlarını yazdı; “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.” dedi.
Eylem Tok, ABD’de yeni bir sayfa açmayı planladığını ancak gözaltı kararı sonrası bu planların altüst olduğunu da söyledi.