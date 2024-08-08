https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/eylem-tok-mahkemeye-mektup-yazdi-yemek-yiyemiyorum-1086647124.html

Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: ‘Yemek yiyemiyorum’

Eylem Tok mahkemeye mektup yazdı: ‘Yemek yiyemiyorum’

Sputnik Türkiye

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla mahkemeye mektup yazdı. Mektubunda yemek... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-08T19:53+0300

2024-08-08T19:53+0300

türkiye

eylem tok

kaza

abd

mahkeme

dava

timur cihantimur

karar

cezaevi

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Spotnews’e göre; Trafik kazası sonucu bir kişinin ölmesine neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında ABD’de görülen dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.ABD mahkemesine mektup yazdıABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için çalışma yürütülen Eylem Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu."Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.‘Burada Galeri açmayı umuyordum’Epilepsi hastası olduğunu anlatan Eylem Tok mektubunda, ABD'deki planlarını yazdı; “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.” dedi.Eylem Tok, ABD’de yeni bir sayfa açmayı planladığını ancak gözaltı kararı sonrası bu planların altüst olduğunu da söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/annesi-eylem-tok-ile-abdde-yargilanan-cihantimur-cezaevinde-saldiriya-ugradi-acil-tahliye-istendi-1086052858.html

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