https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-iskocya-basbakani-ingiltere-savas-sucu-isleyen-bir-ulkeye-silah-satmaya-devam-ediyor-1088927635.html
Eski İskoçya Başbakanı: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor
Eski İskoçya Başbakanı: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'nin savaş suçu işleyen İsrail'e silah satmaya devam ettiğini söyledi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:48+0300
2024-10-07T16:48+0300
2024-10-07T16:48+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
iskoçya
hamza yusuf
ingiltere
savaş suçu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b7c33899b3e0b78a944266d7e52a9aa5.jpg
Görevinden geçen mayıs ayında istifa eden eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail saldırıları karşısında durmanın Müslüman olmakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Yusuf, "Müslüman, ateist, Yahudi ya da Hristiyan, kimin öldürüldüğü fark etmez. Eğer bir masum öldürülüyorsa buna karşı durmamız gerekir." diye konuştu."Gazze ve Lübnan'da masum erkek, kadın ve çocuklar, İsrail saldırganlığının bedelini ödüyor ve bu kabul edilemez." diyen Yusuf, başbakanlığı sırasında İsrail'e karşı İngiliz hükümetinden talepleri olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:İngiltere hükümetinin Gazze konusunda kendisine direktiflerde bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Yusuf, "Bu konuda bana ne demem gerektiğini söyleyenleri dinlemiyorum. Doğru olanın ne olduğuna inanıyorsam onu yaparım, onu söylerim. Burada birlikte olduğum binlerce insan sadece masum insanların öldürülmemesi, zarar görmemesi, yaralanmaması ve bir an önce ateşkes ilan edilmesini dile getiriyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/7-ekimin-yildonumu-filistinde-41-bin-kayip-baris-umudu-kalmadi-1088919265.html
israil
iskoçya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076312368_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_d88d946eeabd846fc94465fb3caa2f07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iskoçya, hamza yusuf, ingiltere, savaş suçu
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iskoçya, hamza yusuf, ingiltere, savaş suçu
Eski İskoçya Başbakanı: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor
Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'nin savaş suçu işleyen İsrail'e silah satmaya devam ettiğini söyledi.
Görevinden geçen mayıs ayında istifa eden eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail saldırıları karşısında durmanın Müslüman olmakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Yusuf, "Müslüman, ateist, Yahudi ya da Hristiyan, kimin öldürüldüğü fark etmez. Eğer bir masum öldürülüyorsa buna karşı durmamız gerekir." diye konuştu.
"Gazze ve Lübnan'da masum erkek, kadın ve çocuklar, İsrail saldırganlığının bedelini ödüyor ve bu kabul edilemez." diyen Yusuf, başbakanlığı sırasında İsrail'e karşı İngiliz hükümetinden talepleri olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:
"İngiltere hükümetinden silah satışlarını durdurmasını istedim. Ancak İngiltere hükümeti, savaş suçu üstüne savaş suçu işleyen, masum erkek, kadın ve çocukları öldüren, okulları, hastaneleri ve Birleşmiş Milletler binalarını bombalayan bir ülkeye silah satmaya devam ediyor. Bana göre bu tamamen kabul edilemez."
İngiltere hükümetinin Gazze konusunda kendisine direktiflerde bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Yusuf, "Bu konuda bana ne demem gerektiğini söyleyenleri dinlemiyorum. Doğru olanın ne olduğuna inanıyorsam onu yaparım, onu söylerim. Burada birlikte olduğum binlerce insan sadece masum insanların öldürülmemesi, zarar görmemesi, yaralanmaması ve bir an önce ateşkes ilan edilmesini dile getiriyor." dedi.