https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-iskocya-basbakani-ingiltere-savas-sucu-isleyen-bir-ulkeye-silah-satmaya-devam-ediyor-1088927635.html

Eski İskoçya Başbakanı: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor

Eski İskoçya Başbakanı: İngiltere savaş suçu işleyen bir ülkeye silah satmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere'nin savaş suçu işleyen İsrail'e silah satmaya devam ettiğini söyledi. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:48+0300

2024-10-07T16:48+0300

2024-10-07T16:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

iskoçya

hamza yusuf

ingiltere

savaş suçu

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Görevinden geçen mayıs ayında istifa eden eski İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, İsrail saldırıları karşısında durmanın Müslüman olmakla bir ilgisi olmadığını söyledi. Yusuf, "Müslüman, ateist, Yahudi ya da Hristiyan, kimin öldürüldüğü fark etmez. Eğer bir masum öldürülüyorsa buna karşı durmamız gerekir." diye konuştu."Gazze ve Lübnan'da masum erkek, kadın ve çocuklar, İsrail saldırganlığının bedelini ödüyor ve bu kabul edilemez." diyen Yusuf, başbakanlığı sırasında İsrail'e karşı İngiliz hükümetinden talepleri olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:İngiltere hükümetinin Gazze konusunda kendisine direktiflerde bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Yusuf, "Bu konuda bana ne demem gerektiğini söyleyenleri dinlemiyorum. Doğru olanın ne olduğuna inanıyorsam onu yaparım, onu söylerim. Burada birlikte olduğum binlerce insan sadece masum insanların öldürülmemesi, zarar görmemesi, yaralanmaması ve bir an önce ateşkes ilan edilmesini dile getiriyor." dedi.

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iskoçya, hamza yusuf, ingiltere, savaş suçu