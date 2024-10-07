https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/elestirilerin-odagina-yerlesmisti-galatasarayin-yildizi-icardi-istanbuldan-ayrildi-1088908412.html
Eleştirilerin odağına yerleşmişti: Galatasaray'ın yıldızı Icardi İstanbul'dan ayrıldı
Eleştirilerin odağına yerleşmişti: Galatasaray'ın yıldızı Icardi İstanbul'dan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Yunus Akgün'ün attığı şık golle gelen bu galibiyet... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:57+0300
2024-10-07T11:57+0300
2024-10-07T12:00+0300
mauro icardi
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maç
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alanyaspor
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Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak özel uçağıyla İspanya'nın tatil beldelerinden Kanarya Adaları'na uçtu. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Daha önce tatil ve kişisel nedenlerle sık sık yurt dışına çıkan Icardi, bu durumu nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.Paris yolculuğu ve taraftar tepkisiIcardi, son haftalarda Paris'e yaptığı seyahatle de gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın, Galatasaray forması altında sahada daha fazla yer alması gerektiğini düşünen taraftarlar, Icardi'nin takımı daha fazla sahiplenmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Son dönemde alınan sonuçlar ve kişisel seyahatleri, Icardi'yi eleştirilerin odağına yerleştirdi.Okan Buruk'tan Icardi'ye övgüGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Icardi'ye sahip çıktı. Buruk, "Icardi yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Sakatlıktan geldi ve oyunun içine girmeye çalışıyor. Sahada bulunması bile rakipler için tehdit oluşturuyor. Galatasaray'ı şampiyon yapan isimlerden biri ve performansından memnunum" dedi. Icardi'nin bu arada takımla daha fazla çalışarak daha iyi bir form yakalayacağını belirten Buruk, oyuncusuna güveninin tam olduğunu vurguladı.
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mauro icardi, istanbul, maç, uçak, galatasaray, galatasaray sk, alanyaspor, transfer
mauro icardi, istanbul, maç, uçak, galatasaray, galatasaray sk, alanyaspor, transfer
Eleştirilerin odağına yerleşmişti: Galatasaray'ın yıldızı Icardi İstanbul'dan ayrıldı
11:57 07.10.2024 (güncellendi: 12:00 07.10.2024)
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Yunus Akgün'ün attığı şık golle gelen bu galibiyet, sarı-kırmızılı ekibin liderlik koltuğundaki yerini korumasını sağladı. Maç sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrılarak özel uçağıyla İspanya'nın tatil beldelerinden Kanarya Adaları'na uçtu. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yeni bir tartışmaya yol açtı. Daha önce tatil ve kişisel nedenlerle sık sık yurt dışına çıkan Icardi, bu durumu nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.
Paris yolculuğu ve taraftar tepkisi
Icardi, son haftalarda Paris'e yaptığı seyahatle de gündeme gelmişti. Arjantinli yıldızın, Galatasaray forması altında sahada daha fazla yer alması gerektiğini düşünen taraftarlar, Icardi'nin takımı daha fazla sahiplenmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. Son dönemde alınan sonuçlar ve kişisel seyahatleri, Icardi'yi eleştirilerin odağına yerleştirdi.
Okan Buruk'tan Icardi'ye övgü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Icardi'ye sahip çıktı. Buruk, "Icardi yüzde 100’ünü vermeye çalışıyor. Sakatlıktan geldi ve oyunun içine girmeye çalışıyor. Sahada bulunması bile rakipler için tehdit oluşturuyor. Galatasaray'ı şampiyon yapan isimlerden biri ve performansından memnunum" dedi. Icardi'nin bu arada takımla daha fazla çalışarak daha iyi bir form yakalayacağını belirten Buruk, oyuncusuna güveninin tam olduğunu vurguladı.