https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/edirnede-gida-laboratuvarinda-asit-patladi-3-yarali-1088930686.html
Edirne'de gıda laboratuvarında asit patladı: 3 yaralı
Edirne'de gıda laboratuvarında asit patladı: 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Edirne'de depolama alanında faaliyet gösteren gıda laboratuvarının kimyasal malzeme bölümünde asit kaynaklı patlama yaşandı. Asit kaynaklı patlama sonucu... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:20+0300
2024-10-07T17:20+0300
2024-10-07T17:22+0300
türkiye
asit
patlama
kimyasal patlama
fabrika
laboratuvar
gıda
edirne
polis
umke
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Gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlamada 3 kişi yaralandı.Edirne'de Tayakadın köyü yakınındaki depolama alanında bulunan gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlamada 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Labortuvarın kimyasal malzeme bölümünde gerçekleşen asit kaynaklı patlamada gıda mühendisi ve İstanbul'dan cihaz kurulumu için gelen 2 tekniker yaralandı. Yaralılar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi. Güvenlik güçleri olay hakkında soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/rusyada-benzin-istasyonunda-patlama-4-kisi-oldu-1088533784.html
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asit, patlama, kimyasal patlama, fabrika, laboratuvar, gıda, edirne, polis, umke, acil durum, hastane
asit, patlama, kimyasal patlama, fabrika, laboratuvar, gıda, edirne, polis, umke, acil durum, hastane
Edirne'de gıda laboratuvarında asit patladı: 3 yaralı
17:20 07.10.2024 (güncellendi: 17:22 07.10.2024)
Edirne'de depolama alanında faaliyet gösteren gıda laboratuvarının kimyasal malzeme bölümünde asit kaynaklı patlama yaşandı. Asit kaynaklı patlama sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlamada 3 kişi yaralandı.
Edirne'de Tayakadın köyü yakınındaki depolama alanında bulunan gıda laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlamada 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Labortuvarın kimyasal malzeme bölümünde gerçekleşen asit kaynaklı patlamada gıda mühendisi ve İstanbul'dan cihaz kurulumu için gelen 2 tekniker yaralandı. Yaralılar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi. Güvenlik güçleri olay hakkında soruşturma başlattı.