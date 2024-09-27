https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/rusyada-benzin-istasyonunda-patlama-4-kisi-oldu-1088533784.html
Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 4 kişi öldü
Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T19:25+0300
2024-09-27T19:25+0300
2024-09-27T19:25+0300
dünya
rusya
dağıstan
mahaçkale
benzin istasyonu
patlama
yangın
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Dağıstan savcılığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Mahaçkale'deki bir benzin istasyonunda saat 17.30’da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.Dağıstan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ön verilere göre 1’i çocuk 4 kişinin öldüğü, 4 kişi de yaralandığı, yaralıların bölgeye sevkedilen ambulanslarla hasaneye kaldırıldıkları kaydedildi.Dağıstan lideri Sergey Melikov’un olay yerine gittiği belirtildi.
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rusya, dağıstan, mahaçkale, benzin istasyonu, patlama, yangın
rusya, dağıstan, mahaçkale, benzin istasyonu, patlama, yangın
Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 4 kişi öldü
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi.
Dağıstan savcılığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Mahaçkale'deki bir benzin istasyonunda saat 17.30’da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Dağıstan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ön verilere göre 1’i çocuk 4 kişinin öldüğü, 4 kişi de yaralandığı, yaralıların bölgeye sevkedilen ambulanslarla hasaneye kaldırıldıkları kaydedildi.
Dağıstan lideri Sergey Melikov’un olay yerine gittiği belirtildi.