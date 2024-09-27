https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/rusyada-benzin-istasyonunda-patlama-4-kisi-oldu-1088533784.html

Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 4 kişi öldü

Rusya’da benzin istasyonunda patlama: 4 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T19:25+0300

2024-09-27T19:25+0300

2024-09-27T19:25+0300

dünya

rusya

dağıstan

mahaçkale

benzin istasyonu

patlama

yangın

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Dağıstan savcılığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Mahaçkale'deki bir benzin istasyonunda saat 17.30’da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.Dağıstan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ön verilere göre 1’i çocuk 4 kişinin öldüğü, 4 kişi de yaralandığı, yaralıların bölgeye sevkedilen ambulanslarla hasaneye kaldırıldıkları kaydedildi.Dağıstan lideri Sergey Melikov’un olay yerine gittiği belirtildi.

rusya

dağıstan

mahaçkale

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rusya, dağıstan, mahaçkale, benzin istasyonu, patlama, yangın