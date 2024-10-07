https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/diziyle-makas-atti-o-anlari-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1088926698.html
Diziyle makas attı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Diziyle makas attı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
Sputnik Türkiye
İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:28+0300
2024-10-07T16:28+0300
2024-10-07T16:28+0300
türkiye
makas atma
trafik
izmir
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İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kucukcekmecede-dogal-gaz-sizintisi-alarmi-cadde-trafige-kapatildi-1088873537.html
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diziyle makas attı
Diziyle makas attı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı
İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.