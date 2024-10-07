https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/diziyle-makas-atti-o-anlari-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1088926698.html

Diziyle makas attı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Diziyle makas attı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:28+0300

2024-10-07T16:28+0300

2024-10-07T16:28+0300

türkiye

makas atma

trafik

izmir

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İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kucukcekmecede-dogal-gaz-sizintisi-alarmi-cadde-trafige-kapatildi-1088873537.html

türkiye

izmir

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diziyle makas attı