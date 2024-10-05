https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kucukcekmecede-dogal-gaz-sizintisi-alarmi-cadde-trafige-kapatildi-1088873537.html
Küçükçekmece'de doğal gaz sızıntısı alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı
Küçükçekmece'de doğal gaz sızıntısı alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de doğal gaz kaçağı tespit edilen caddede İGDAŞ ekipleri çalışma başlattı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T23:32+0300
2024-10-05T23:32+0300
2024-10-05T23:32+0300
türkiye
istanbul
küçükçekmece
doğal gaz
kaçak
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Küçükçekmece'de Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yayılan koku üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin doğal gaz kaçağı tespit etmesi üzerine İGDAŞ'a haber verildi.Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekibi mahalledeki doğal gaz akışını kesti.Ekipler, bölgeye getirilen iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ankarada-dogalgaz-kacagi-yangin-cikardi-1088823286.html
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istanbul, küçükçekmece, doğal gaz, kaçak
istanbul, küçükçekmece, doğal gaz, kaçak
Küçükçekmece'de doğal gaz sızıntısı alarmı: Cadde trafiğe kapatıldı
Küçükçekmece'de doğal gaz kaçağı tespit edilen caddede İGDAŞ ekipleri çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yayılan koku üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.
Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin doğal gaz kaçağı tespit etmesi üzerine İGDAŞ'a haber verildi.
Cadde tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, İGDAŞ ekibi mahalledeki doğal gaz akışını kesti.
Ekipler, bölgeye getirilen iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.