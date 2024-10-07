CHP Genel Başkanı Özel: Oturum gizli, söyleneni söyleyemem ama söylenmeyeni ifşa ederim

"Ona ne Netanyahu cesaret edebilir ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir ama bir şey var, bir korku yaymak. O korkuyla insanları 'Evet, açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük. İsrail saldıracak. Beni desteklemelisin.' demekse hesap, işte bu parti bu numarayı yutmaz. Geçmişte yaptığı oyunlara gelmez. O yüzden yarın Meclise çağırdık. 'Kapalı oturum yap.' dedik. Kendi gelmiyor. Gelmeli, gelmeliydi. Bakanları geliyor, gelsinler.

Yarınki oturumun 10 yıl gizliliği var. Yarın, bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız, susarız. Bildiklerinizi bize anlatın. Havanda su dövüp, 'Tehlike var, olabilir' deyip, bu Meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa evet, oturum gizli, söyleneni söyleyemem ama söylenmeyeni ifşa ederim. Kimse bizi İsrail tehdidiyle korkutup, televizyonlarda savaş konuşturup, yoksulluğu, emekliyi, asgari ücretliyi, depremzedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamamızı beklemesin. Bunun hesabını çok ağır sorarız."