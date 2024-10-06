https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/chp-lideri-ozelden-suriye-aciklamasi-erdogan-benden-once-giderse-memnun-sorun-cozulurse-mutesekkir-1088890756.html

CHP lideri Özel'den Suriye açıklaması: 'Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum'

CHP lideri Özel'den Suriye açıklaması: 'Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmeyle ilgili Suriye yönetiminin resmi yazı talebini önemsediğini ve Suriye'den gün... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T22:34+0300

2024-10-06T22:34+0300

2024-10-06T22:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

özgür özel

esad

suriye

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen halk buluşmasında, yaptığı konuşmada Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirtti.'Hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'In genel af çıkardığını hatırlatan Özel "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin" diye konuştu.'Dedim ki, Esad ile görüşeceğim, ben de gideceğim' dedi'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşme yapması durumunda memnun olacağını söyleyen CHP lideri şu açıklamada bulundu:Konuşmasında 31 Mart yerel seçim sonuçlarına da değinen Özgür Özel yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet etme yetkisini aldıklarını söyledi. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Özel, o süreçte ve sonrasında kentin ihmal edildiğini belirttiÖzel, seçimlerden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin depremlerde yıkılan Ulu Cami'nin restorasyonunu yapacağı sözünü verdiğini ve buna memnun olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cumhurbaskani-erdogandan-bosna-hersekteki-sel-felaketine-iliskin-paylasim-yardimlarimizi-bolgeye-1088889575.html

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