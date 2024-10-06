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CHP lideri Özel'den Suriye açıklaması: 'Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum'
CHP lideri Özel'den Suriye açıklaması: 'Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmeyle ilgili Suriye yönetiminin resmi yazı talebini önemsediğini ve Suriye'den gün... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T22:34+0300
2024-10-06T22:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
esad
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen halk buluşmasında, yaptığı konuşmada Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirtti.'Hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'In genel af çıkardığını hatırlatan Özel "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin" diye konuştu.'Dedim ki, Esad ile görüşeceğim, ben de gideceğim' dedi'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşme yapması durumunda memnun olacağını söyleyen CHP lideri şu açıklamada bulundu:Konuşmasında 31 Mart yerel seçim sonuçlarına da değinen Özgür Özel yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet etme yetkisini aldıklarını söyledi. Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Özel, o süreçte ve sonrasında kentin ihmal edildiğini belirttiÖzel, seçimlerden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin depremlerde yıkılan Ulu Cami'nin restorasyonunu yapacağı sözünü verdiğini ve buna memnun olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/cumhurbaskani-erdogandan-bosna-hersekteki-sel-felaketine-iliskin-paylasim-yardimlarimizi-bolgeye-1088889575.html
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, esad, suriye

CHP lideri Özel'den Suriye açıklaması: 'Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum'

22:34 06.10.2024
© AA / CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
© AA / CHP
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CHP Genel Başkanı Özel, Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşmeyle ilgili Suriye yönetiminin resmi yazı talebini önemsediğini ve Suriye'den gün bildirimi beklediklerini söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye önce gitmesi durumunda memnun olacağını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesindeki Sevgi Parkı'nda düzenlenen halk buluşmasında, yaptığı konuşmada Hatay'da ve Kilis'te çok büyük bir sığınmacı sorunu olduğunu belirtti.

'Hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'In genel af çıkardığını hatırlatan Özel "Şimdi bir fırsat var; Esad af ilan etti, genel af. Ne bekliyorsun, hemen git gerekli teminatları al, bütün Avrupa Birliği ülkeleriyle Selin Hoca konuşuyor, biz konuşuyoruz, Avrupa elini taşın altına sokmaya hazır, yeter ki çözüm olsun. Bu insanların güvenliğinin sözünü al, zaten af çıktı, oranın yaşanılabilir bir hale gelmesini sağlayalım, hızla davulla, zurnayla artık bu sığınmacıları memleketlerine yollayalım, başka çaresi yok bu işin" diye konuştu.

'Dedim ki, Esad ile görüşeceğim, ben de gideceğim' dedi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşme yapması durumunda memnun olacağını söyleyen CHP lideri şu açıklamada bulundu:

"Şimdi tarihi bir fırsat var, biz hep şunu söylüyorduk; 'Esad'la konuşmalısın', bize diyordu ki 'Eli kanlı Esed'le konuşmam, git sen konuş'. Dedim ki 'Gideceğim, Esad'la görüşeceğim, bu işlerin çözülmesi için adım atacağım'. Türkiye bu konuyu konuştu, 'Ben de gideceğim' dedi. O günden beri ne gidiyor ne de bizim gitmek üzere olduğumuz süreci serbest bırakıyor, karşı tarafa Putin üzerinden baskı yapıyor, işi kilitliyor. Ben Suriye yönetiminin bizden resmi yazı talebini önemsiyorum, 'gün bildireceğiz' dediler, bekliyorum. Erdoğan benden önce giderse memnun, sorun çözülürse müteşekkir olurum."

Konuşmasında 31 Mart yerel seçim sonuçlarına da değinen Özgür Özel yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine hizmet etme yetkisini aldıklarını söyledi.
Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremleri hatırlatan Özel, o süreçte ve sonrasında kentin ihmal edildiğini belirtti
Özel, seçimlerden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin depremlerde yıkılan Ulu Cami'nin restorasyonunu yapacağı sözünü verdiğini ve buna memnun olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Gayet memnun olduk, 'hayır' demedik, 'yapın' dedik. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey geldiğinde Ulu Cami projesini gördü, inceledi, 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar, bir müteahhide vermişler ancak çivi çakmamışlar başkanıma gelene kadar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada efendim, 'AK Parti'deyken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'deyken yapılmıyor' diyenlere inat ortaya koydu ki biz her şeyi yapmışız. Müteahhide 1 lira borcumuz yok ancak Bilim Kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı, şimdi Sayın Başkan burada, Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bugün buraya ekibiyle biz çağırdık, yerinde çalışmasını yaptı."
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
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