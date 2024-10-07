https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/celik-1-yildir-her-turlu-katliam-araciyla-gazzede-insanligin-yuz-aki-kardeslerimizi-sehit-ettiler-1088912255.html
Çelik: 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler
Çelik: 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T12:30+0300
2024-10-07T12:30+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medyadan bugün yaptığı açıklamada "7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün… 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/abd-7-ekimden-bu-yana-israile-179-milyar-dolarlik-askeri-destek-sagladi-1088904382.html
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ömer çelik, israil-filistin, bmgk
ömer çelik, israil-filistin, bmgk
Çelik: 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medyadan bugün yaptığı açıklamada "7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün… 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar" ifadelerini kullandı.