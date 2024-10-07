https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/celik-1-yildir-her-turlu-katliam-araciyla-gazzede-insanligin-yuz-aki-kardeslerimizi-sehit-ettiler-1088912255.html

Çelik: 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler

Çelik: 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada "1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:30+0300

2024-10-07T12:30+0300

2024-10-07T12:30+0300

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medyadan bugün yaptığı açıklamada "7 Ekim, soykırımcı Netanyahu hükümetinin insanlığı işgal etmek üzere katliamlara başladığı gün… 1 yıldır her türlü katliam aracıyla Gazze’de insanlığın yüz akı kardeşlerimizi şehit ettiler. Soykırımcı şebeke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil her yere dönük işgal politikasını sürdürdü. Ama Gazze’yi teslim alamadılar. İnsanlığı teslim alamadılar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/abd-7-ekimden-bu-yana-israile-179-milyar-dolarlik-askeri-destek-sagladi-1088904382.html

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