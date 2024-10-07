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Brezilya'da genel seçim gibi yerel seçim: Bolsonaro ile Lula da Silva'nın adayları yarıştı
Brezilya'da genel seçim gibi yerel seçim: Bolsonaro ile Lula da Silva'nın adayları yarıştı
Sputnik Türkiye
Brezilya'da yerel seçimler tamamlandı. Güncel Devlet Başkanı Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adayların yarıştığı seçimde... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T10:36+0300
2024-10-07T10:36+0300
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jair bolsonaro
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Brezilya'da dün düzenlenen yerel seçimlerde halk, tercihini mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adaylardan yana kullandı. Yerel seçimde halk, 5 bin 569 belediye başkanı ile 58 bin meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.Lula da Silva'nın desteklediği Sosyal Demokrat Parti (PSD) 887 belediye başkanlığını kazanırken, Bolsonaro'nun desteklediği Brezilya Demokratik Hareketi (MDB) ise 863 belediye başkanlığı elde etti.Birçok şehir ikinci tura gidiyorBrezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo başta olmak üzere Porto Alegre, Fortaleza, Cuiaba, Natal ve Aracaju'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle en çok oy alan iki aday 27 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.Sağcı Bolsonaro'nun desteklediği Sao Paulo'nun mevcut Belediye Başkanı Ricardo Nunes, oyların yüzde 29,49'unu alırken, Lula da Silva'nın desteklediği Guilherme Boulos yüzde 29,06 oranında oy aldı.Ülkenin en büyük turistik şehirlerinden Rio de Janeiro'da ise Lula da Silva'nın desteklediği Eduardo Paes, oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak Bolsonaro'nun adayına büyük fark attı.
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brezilya, seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro
brezilya, seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro

Brezilya'da genel seçim gibi yerel seçim: Bolsonaro ile Lula da Silva'nın adayları yarıştı

10:36 07.10.2024
© AP Photo / Andre PennerBrezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri için sabah başlayan oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erdi. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı, Lula da Silva'nın yüzde 50.83 oyla seçimi kazandığı bildirildi.
Brezilya'da düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri için sabah başlayan oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erdi. Oyların yüzde 99'unun sayıldığı, Lula da Silva'nın yüzde 50.83 oyla seçimi kazandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Andre Penner
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Brezilya'da yerel seçimler tamamlandı. Güncel Devlet Başkanı Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adayların yarıştığı seçimde Silva'nın adayları az bir farkla öne çıktı.
Brezilya'da dün düzenlenen yerel seçimlerde halk, tercihini mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adaylardan yana kullandı. Yerel seçimde halk, 5 bin 569 belediye başkanı ile 58 bin meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.
Lula da Silva'nın desteklediği Sosyal Demokrat Parti (PSD) 887 belediye başkanlığını kazanırken, Bolsonaro'nun desteklediği Brezilya Demokratik Hareketi (MDB) ise 863 belediye başkanlığı elde etti.

Birçok şehir ikinci tura gidiyor

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo başta olmak üzere Porto Alegre, Fortaleza, Cuiaba, Natal ve Aracaju'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle en çok oy alan iki aday 27 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.
Sağcı Bolsonaro'nun desteklediği Sao Paulo'nun mevcut Belediye Başkanı Ricardo Nunes, oyların yüzde 29,49'unu alırken, Lula da Silva'nın desteklediği Guilherme Boulos yüzde 29,06 oranında oy aldı.
Ülkenin en büyük turistik şehirlerinden Rio de Janeiro'da ise Lula da Silva'nın desteklediği Eduardo Paes, oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak Bolsonaro'nun adayına büyük fark attı.
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