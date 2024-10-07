https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/brezilyada-genel-secim-gibi-yerel-secim-bolsonaro-ile-lula-da-silvanin-adaylari-yaristi--1088902275.html

Brezilya'da genel seçim gibi yerel seçim: Bolsonaro ile Lula da Silva'nın adayları yarıştı

Brezilya'da genel seçim gibi yerel seçim: Bolsonaro ile Lula da Silva'nın adayları yarıştı

Sputnik Türkiye

Brezilya'da yerel seçimler tamamlandı. Güncel Devlet Başkanı Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adayların yarıştığı seçimde... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:36+0300

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luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

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Brezilya'da dün düzenlenen yerel seçimlerde halk, tercihini mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği adaylardan yana kullandı. Yerel seçimde halk, 5 bin 569 belediye başkanı ile 58 bin meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.Lula da Silva'nın desteklediği Sosyal Demokrat Parti (PSD) 887 belediye başkanlığını kazanırken, Bolsonaro'nun desteklediği Brezilya Demokratik Hareketi (MDB) ise 863 belediye başkanlığı elde etti.Birçok şehir ikinci tura gidiyorBrezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo başta olmak üzere Porto Alegre, Fortaleza, Cuiaba, Natal ve Aracaju'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle en çok oy alan iki aday 27 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.Sağcı Bolsonaro'nun desteklediği Sao Paulo'nun mevcut Belediye Başkanı Ricardo Nunes, oyların yüzde 29,49'unu alırken, Lula da Silva'nın desteklediği Guilherme Boulos yüzde 29,06 oranında oy aldı.Ülkenin en büyük turistik şehirlerinden Rio de Janeiro'da ise Lula da Silva'nın desteklediği Eduardo Paes, oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak Bolsonaro'nun adayına büyük fark attı.

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