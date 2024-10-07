ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Dialogue Works YouTube kanalına demecinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in içinde bulunduğu durumu anlattı.



Eski istihbaratçı Ritter, Zelenskiy'in müttefiklerin Kiev'e verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle bugüne kadarki en zor durumda bulunduğunu belirtti.



Zelenskiy'i 'başarısız devletin başarısız lideri' olarak niteleyen Ritter, Devlet Başkanı'nın Batı'dan istediği yardımı alamadığını ve Batı'nın 'artıklarıyla beslendiğini' ifade etti.



Zelenskiy'in durumu kontrol altında tuttuğunu tüm dünyaya göstermek istediğini kaydeden Ritter, Ukraynalı siyasetçinin bunun için her türlü çılgınca adımı atmaya hazır olduğunun altını çizdi.



Ritter, "Zelenskiy, 'Ukrayna kazanacak' adını verdiği umutsuz bir plan düşündü. Ukrayna'nın kazanması için Batı'dan belirli bir yardım gelmesi gerekiyor. Fakat bu tamamen hayal" ifadelerini kullandı.