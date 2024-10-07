https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/besiktas-taraftarlari-lyon-deplasmaninda-stada-alinmayacak-1088937070.html
Beşiktaş taraftarları Lyon deplasmanında stada alınmayacak
Beşiktaş taraftarları Lyon deplasmanında stada alınmayacak
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmanda stada siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T20:13+0300
2024-10-07T20:13+0300
2024-10-07T20:48+0300
spor
beşiktaş
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maç
seyircisiz maç
deplasman
deplasman
taraftar
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Olimpik Lyon deplasmanına kesin olarak siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacakLyon Valisi tarafından verilen kararın kesin olarak onandığı bilgisini paylaşan Beşiktaş, vali tarafından daha önce alınan kararı hatırlatarak şu açıklamada bulundu:Açıklamada "Kararın gözden geçirilmesi için Beşiktaş tarafından yapılan girişimler doğrultusunda "Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezinin (NFIP) katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliğinin aldığı karar kesin olarak onandı" ifadeleri yer aldı.Maç için taraftarlarına hatırlatmada bulunan Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:Beşiktaş - Lyon karşılaşması ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş - Lyon deplasmanı 24 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de oynanacak.2017 yılındaki Lyon-Beşiktaş maçında neler olmuştu? UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile Lyon karşı karşıya gelmiş ve naç öncesinde taraftarlar arasında tribündekavga çıkmıştı. Anonslarla taraftarların sakin olması için uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitmişti. Bazı taraftarların sahaya inmesiyle de maç 45 dakika gecikmeli başlamıştı.
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beşiktaş lyon maçı ne zaman, beşiktaş taraftarları lyon deplasmanında stada alınmayacak mı, beşiktaş lyon maçında seyirci olacak mı, beşiktaş lyon maçı hangi kanalda, beşiktaş lyon, 2017 yılındaki lyon beşiktaş maçında neler oldu
Beşiktaş taraftarları Lyon deplasmanında stada alınmayacak
20:13 07.10.2024 (güncellendi: 20:48 07.10.2024)
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmanda stada siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Olimpik Lyon deplasmanına kesin olarak siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Lyon Valisi tarafından verilen kararın kesin olarak onandığı bilgisini paylaşan Beşiktaş, vali tarafından daha önce alınan kararı hatırlatarak şu açıklamada bulundu:
"Lyon Valisi, futbol takımımızla Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti."
Açıklamada "Kararın gözden geçirilmesi için Beşiktaş tarafından yapılan girişimler doğrultusunda "Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezinin (NFIP) katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliğinin aldığı karar kesin olarak onandı" ifadeleri yer aldı.
Maç için taraftarlarına hatırlatmada bulunan Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Olimpik Lyon–Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
Beşiktaş - Lyon karşılaşması ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş - Lyon deplasmanı 24 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de oynanacak.
2017 yılındaki Lyon-Beşiktaş maçında neler olmuştu?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile Lyon karşı karşıya gelmiş ve naç öncesinde taraftarlar arasında tribündekavga çıkmıştı. Anonslarla taraftarların sakin olması için uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitmişti. Bazı taraftarların sahaya inmesiyle de maç 45 dakika gecikmeli başlamıştı.