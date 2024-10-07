https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/besiktas-taraftarlari-lyon-deplasmaninda-stada-alinmayacak-1088937070.html

Beşiktaş taraftarları Lyon deplasmanında stada alınmayacak

Beşiktaş taraftarları Lyon deplasmanında stada alınmayacak

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmanda stada siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Olimpik Lyon deplasmanına kesin olarak siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacakLyon Valisi tarafından verilen kararın kesin olarak onandığı bilgisini paylaşan Beşiktaş, vali tarafından daha önce alınan kararı hatırlatarak şu açıklamada bulundu:Açıklamada "Kararın gözden geçirilmesi için Beşiktaş tarafından yapılan girişimler doğrultusunda "Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezinin (NFIP) katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliğinin aldığı karar kesin olarak onandı" ifadeleri yer aldı.Maç için taraftarlarına hatırlatmada bulunan Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:Beşiktaş - Lyon karşılaşması ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş - Lyon deplasmanı 24 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de oynanacak.2017 yılındaki Lyon-Beşiktaş maçında neler olmuştu? UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş ile Lyon karşı karşıya gelmiş ve naç öncesinde taraftarlar arasında tribündekavga çıkmıştı. Anonslarla taraftarların sakin olması için uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitmişti. Bazı taraftarların sahaya inmesiyle de maç 45 dakika gecikmeli başlamıştı.

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