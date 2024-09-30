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Samuel Eto'o futboldan men edildi
Samuel Eto'o futboldan men edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Antalyaspor forması giyen eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o 6 ay futboldan men cezası aldı. FIFA Disiplin Kurulu FIFA U-20... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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spor
samuel eto'o
futbol
fifa
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maç
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FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan 6 ay süre ile men etti.FIFA Disiplin Kurulu, eski Barcelona oyuncusu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, 'Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali' ile 'Uygunsuz davranışları' sebebiyle 6 ay futboldan men etti.FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği ifade edildi.Samuel Eto'o kimdir?Samuel Eto'o, Kamerunlu eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak tanınıyor. 10 Mart 1981'de Douala, Kamerun'da dünyaya gelen ünlü futbolcu bir çok başarı elde etti. Samuel Eto'o hangi takımlarda oynadı?
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samuel eto'o, futbol, fifa, kupa, yasak, maç, kariyer, dünya, antalyaspor, barcelona, rusya, türkiye
samuel eto'o, futbol, fifa, kupa, yasak, maç, kariyer, dünya, antalyaspor, barcelona, rusya, türkiye

Samuel Eto'o futboldan men edildi

22:02 30.09.2024
© AA / Mustafa ÇiftçiSamuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti
Samuel Eto'o sağlık kontrolünden geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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Türkiye'de Antalyaspor forması giyen eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o 6 ay futboldan men cezası aldı. FIFA Disiplin Kurulu FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile kararın alındığını açıkladı.
FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan 6 ay süre ile men etti.
FIFA Disiplin Kurulu, eski Barcelona oyuncusu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, 'Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali' ile 'Uygunsuz davranışları' sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği ifade edildi.

Samuel Eto'o kimdir?

Samuel Eto'o, Kamerunlu eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak tanınıyor. 10 Mart 1981'de Douala, Kamerun'da dünyaya gelen ünlü futbolcu bir çok başarı elde etti.

Samuel Eto'o hangi takımlarda oynadı?

Real Madrid (1997-2000): Kariyerine burada başladı, ancak fazla forma şansı bulamadı.
Mallorca (2000-2004): Parladığı kulüp, burada düzenli olarak gol attı.
Barcelona (2004-2009): En çok tanındığı kulüp, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 La Liga şampiyonluğu kazandı.
Inter Milan (2009-2011): Mourinho yönetiminde 2010 yılında Şampiyonlar Ligi ve Serie A şampiyonluğu dahil üçlü kupa kazandı.
Chelsea, Everton (2011-2014): İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Everton'da oynadı.
Son Yıllar (2015-2019): Türkiye, Katar ve Rusya'da çeşitli kulüplerde oynadı, 2019'da futbolu bıraktı.
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