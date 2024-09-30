https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/samuel-etoo-futboldan-men-edildi-1088630228.html
Samuel Eto'o futboldan men edildi
Samuel Eto'o futboldan men edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Antalyaspor forması giyen eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o 6 ay futboldan men cezası aldı. FIFA Disiplin Kurulu FIFA U-20... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T22:02+0300
2024-09-30T22:02+0300
2024-09-30T22:02+0300
spor
samuel eto'o
futbol
fifa
kupa
yasak
maç
kariyer
dünya
antalyaspor
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FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan 6 ay süre ile men etti.FIFA Disiplin Kurulu, eski Barcelona oyuncusu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, 'Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali' ile 'Uygunsuz davranışları' sebebiyle 6 ay futboldan men etti.FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği ifade edildi.Samuel Eto'o kimdir?Samuel Eto'o, Kamerunlu eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak tanınıyor. 10 Mart 1981'de Douala, Kamerun'da dünyaya gelen ünlü futbolcu bir çok başarı elde etti. Samuel Eto'o hangi takımlarda oynadı?
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samuel eto'o, futbol, fifa, kupa, yasak, maç, kariyer, dünya, antalyaspor, barcelona, rusya, türkiye
samuel eto'o, futbol, fifa, kupa, yasak, maç, kariyer, dünya, antalyaspor, barcelona, rusya, türkiye
Samuel Eto'o futboldan men edildi
Türkiye'de Antalyaspor forması giyen eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o 6 ay futboldan men cezası aldı. FIFA Disiplin Kurulu FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile kararın alındığını açıkladı.
FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan 6 ay süre ile men etti.
FIFA Disiplin Kurulu, eski Barcelona oyuncusu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, 'Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali' ile 'Uygunsuz davranışları' sebebiyle 6 ay futboldan men etti.
FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği ifade edildi.
Samuel Eto'o, Kamerunlu eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak tanınıyor. 10 Mart 1981'de Douala, Kamerun'da dünyaya gelen ünlü futbolcu bir çok başarı elde etti.
Samuel Eto'o hangi takımlarda oynadı?
Real Madrid (1997-2000):
Kariyerine burada başladı, ancak fazla forma şansı bulamadı.
Mallorca (2000-2004):
Parladığı kulüp, burada düzenli olarak gol attı.
Barcelona (2004-2009):
En çok tanındığı kulüp, 2 Şampiyonlar Ligi
ve 3 La Liga
şampiyonluğu kazandı.
Inter Milan (2009-2011):
Mourinho yönetiminde 2010 yılında Şampiyonlar Ligi
ve Serie A
şampiyonluğu dahil üçlü kupa kazandı.
Chelsea, Everton (2011-2014):
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Everton'da oynadı.
Son Yıllar (2015-2019):
Türkiye, Katar ve Rusya'da çeşitli kulüplerde oynadı, 2019'da futbolu bıraktı.