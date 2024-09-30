https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/samuel-etoo-futboldan-men-edildi-1088630228.html

Samuel Eto'o futboldan men edildi

Samuel Eto'o futboldan men edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Antalyaspor forması giyen eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o 6 ay futboldan men cezası aldı. FIFA Disiplin Kurulu FIFA U-20... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T22:02+0300

2024-09-30T22:02+0300

2024-09-30T22:02+0300

spor

samuel eto'o

futbol

fifa

kupa

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maç

kariyer

dünya

antalyaspor

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FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan 6 ay süre ile men etti.FIFA Disiplin Kurulu, eski Barcelona oyuncusu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o'ya, 'Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali' ile 'Uygunsuz davranışları' sebebiyle 6 ay futboldan men etti.FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesi ile Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği ifade edildi.Samuel Eto'o kimdir?Samuel Eto'o, Kamerunlu eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olarak tanınıyor. 10 Mart 1981'de Douala, Kamerun'da dünyaya gelen ünlü futbolcu bir çok başarı elde etti. Samuel Eto'o hangi takımlarda oynadı?

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