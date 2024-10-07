https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanlik-talimat-verdi-narinin-14-kuzeniyle-gorusuldu-kaygi-ve-korku-belirlendi-1088899513.html

Bakanlık talimat verdi, Narin'in 14 kuzeniyle görüşüldü: 'Kaygı ve korku' belirlendi

Bakanlık talimat verdi, Narin'in 14 kuzeniyle görüşüldü: 'Kaygı ve korku' belirlendi

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T09:51+0300

2024-10-07T09:51+0300

2024-10-07T09:51+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

kuzen

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi.Bu kapsamda, çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.İlk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeniyle görüşüldüEdinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın, sağlanan psikolojik desteklerin ardından durumlarının daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı belirtildi.Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

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narin güran, diyarbakır, kuzen, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı