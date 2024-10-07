https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakan-uraloglundan-discord-aciklamasi-erisim-engeli-getirme-noktasini-istisare-ediyoruz-1088915514.html
Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz'
Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirirken henüz verilmiş bir karar olmadığını... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T13:28+0300
2024-10-07T13:28+0300
2024-10-07T13:29+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
discord
yasaklama
erişim engeli
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Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına vurguladı. 'Gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz'Bakan Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/discord-nedir-1088885288.html
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, discord, yasaklama, erişim engeli
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, discord, yasaklama, erişim engeli
Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: 'Erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz'
13:28 07.10.2024 (güncellendi: 13:29 07.10.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin tartışmaları değerlendirirken henüz verilmiş bir karar olmadığını belirtti.
Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili olarak, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına vurguladı.
'Gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz'
Bakan Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.
Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler." ifadesini kullandı.