https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/aof-kayit-yenileme-basladi-aof-kayit-yenileme-nereden-ve-nasil-yapilir-ucreti-ne-kadar-aof-kayit-1088901608.html

AÖF kayıt yenileme başladı: AÖF kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ekranı

AÖF kayıt yenileme başladı: AÖF kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? Ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ekranı

Sputnik Türkiye

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları hızlandı. "2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, AÖF kayıt yenileme... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:27+0300

2024-10-07T10:27+0300

2024-10-07T11:15+0300

türkiye

açıköğretim

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi

kayıt

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2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ATA AÖF mazeretli kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için erişime açıldı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından AÖF 2024-2025 eğitim dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025 başladı mı, ne zaman sona erecek?Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan gerçekleştirilecek.Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle yapılacak. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereden öğrenilir?Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığı'ndan gerçekleştirebilir.

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