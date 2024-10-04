https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/meb-takvimi-duyurdu-ara-tatil-tarihleri-belli-oldu-1088806780.html

MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu

MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber ara tatil tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T11:06+0300

2024-10-04T11:06+0300

2024-10-04T11:06+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

öğrenci

ara tatil

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 yılı takvimiyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?Milli Eğitim ilk ara tatiliçin 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?Yarıyıl tatili se 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.Okullarda ikinci dönem ne zaman?İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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