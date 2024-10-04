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SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
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MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu
MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber ara tatil tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:06+0300
2024-10-04T11:06+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
öğrenci
ara tatil
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 yılı takvimiyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?Milli Eğitim ilk ara tatiliçin 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?Yarıyıl tatili se 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.Okullarda ikinci dönem ne zaman?İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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ara tatil tarihleri 2024-2025, kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil hangi güne denk geliyor, ara tatil ne zaman başlayacak, ikinci dönem, yarıyıl tatili ne zaman
ara tatil tarihleri 2024-2025, kasım ara tatili ne zaman, ilk ara tatil hangi güne denk geliyor, ara tatil ne zaman başlayacak, ikinci dönem, yarıyıl tatili ne zaman

MEB takvimi duyurdu: Ara tatil tarihleri belli oldu

11:06 04.10.2024
© AAÖğrenci
Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber ara tatil tarihleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ilk ara tatili ne zaman yapacakları açıklanan takvimle netleşti. Peki, ara tatil ne zaman baişayacak? İlk ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024-2025 yılı takvimiyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda da kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2024-2025 ara tatil ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim ilk ara tatiliçin 11-15 Kasım tarihlerini belirledi. Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilsonrasında öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili se 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

Okullarda ikinci dönem ne zaman?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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