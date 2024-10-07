https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ambulansin-onunu-keserek-20-dakika-gitmesine-engel-olan-sofor-cezasiz-kalmadi-1088912631.html

Ambulansın önünü keserek 20 dakika gitmesine engel olan şoför cezasız kalmadı

Ambulansın önünü keserek 20 dakika gitmesine engel olan şoför cezasız kalmadı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kanser hastası taşıyan ambülansın önünü keserek 20 dakika boyunca hareket etmesini engelleyen şoföre, 'kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak'... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:39+0300

2024-10-07T12:39+0300

2024-10-07T12:39+0300

yaşam

istanbul

ambulans

ambulans şoförleri

ceza

mahkeme

pandemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074375218_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2ce43fafc85e8144aeb007744fca0c3.jpg

Habertürk'ün haberine göre 7 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, ambülans şoförü Fatih Çınar'ın kullandığı ve içinde kemoterapi tedavisi gören kanser hastasi N.D.'yi taşıyan ambülansın önü, Ruşen Çöllüoğlu'nun kullandığı araç tarafından kesildi. Ambülansın hareket etmesine izin vermediİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame olay şöyle anlatıldı: Çöllüoğlu, 'Neden ambulansın sireni çalışıyor' diye bağırmaya başladı. Ambulans şoförü Çınar da, “Ağır hasta taşıyorum acil hastaneye gitmemiz gerek” dese de Çöllüoğlu izin vermedi.Çöllüoğlu , “Ambulansın ilerlemesine izin vermeyeceğim” diyerek ambulansın arka kapısını açtı. Pandemi tarihleri arasında yüzünde maske bile olmadan kanser hastası N.D.’nin bulunduğu bölmeyi zorla inceledi. Çöllüoğlu yaklaşık 20 dakika boyunca hasta taşıyan ambulansın gitmesine mani oldu.İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde şoför çıktı Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ruşen Çöllüoğlu, “Ben Üsküdar ilçe Sağlık Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışıyorum. Olay günü ambulans şoförü siren çalarak aniden önüme kırdı. Neredeyse kaza yapıyordum. Selektör yapınca ambulans durdu. Yanına yaklaşıp ‘Siren çalamazsın zaten ışıkların yanıyor’ dedim. Ben kesinlikle ambulansın önüne geçerek ambulansı durdurmadım” şeklinde kendini savundu. Ambulans şoförünün araçtan inerek kendisine arkadaki hastayı gösterdiğini iddia etti.Tanıklar ise ambulans şoförünü doğrular nitelikle beyanda bulundu. Başsavcılık şüphelinin “Kamu kurumu faaliyetlerini cebir kullanarak engellemek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Cezada indirim yapılmadıİstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Ruşen Çöllüoğlu ve şikayetçi avukatı Bahadır Yılmaz katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı da sanığın yaklaşık yarım saat boyunca ambulansın önünü kestiğini ve tanık anlatımlarının bunu doğruladığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Suçlamayı kabul etmeyen sanık ise “Beraatimi talep ediyorum” dedi.Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun işleniş biçimini ve sanığın kastının yoğunluğuna dikkat çekerek sanığa alt sınırdan uzaklaşarak 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık lehine dava dosyası içerisine yansıyan takdiri indirim sebebi olabilecek bir husus tespit edilmediğine kanaat getiren mahkeme cezada indirim yapmadı. Mahkeme ayrıca sanığın şikayetçi tarafın avukatlık ücretini ödemesine de hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hastane-calisanlarini-pompali-tufekle-rehin-alan-kadin-yakalandi-1088868058.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, ambulans, ambulans şoförleri, ceza, mahkeme, pandemi