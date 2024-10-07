https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/alkole-zam-geldi-guncel-fiyat-listesi-yayimlandi-1088920988.html
Alkole zam geldi: Güncel fiyat listesi yayımlandı
Alkole zam geldi: Güncel fiyat listesi yayımlandı
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şaraba zam geldiğini duyurdu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T15:07+0300
2024-10-07T15:07+0300
2024-10-07T15:07+0300
ekonomi
alkol
zam
şarap
rakı
erol dündar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073189374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b526d4ea4522a72168c7f2eb3e2be35a.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şaraba zam geldiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Mey gurubu Premium ürün ve şarap gurubuna zam geldi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2025te-vergi-ve-harclara-ne-kadar-zam-gelecek-oran-verildi-1088898489.html
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alkol zam, şarap zam, rakı zam, rakı fiyatları, erol dündar zam
alkol zam, şarap zam, rakı zam, rakı fiyatları, erol dündar zam
Alkole zam geldi: Güncel fiyat listesi yayımlandı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şaraba zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şaraba zam geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Mey gurubu Premium ürün ve şarap gurubuna zam geldi" dedi.