https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ahmet-hakan-ne-ise-yariyor-bu-psikiyatri-servisleri-1088904959.html
Ahmet Hakan: Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?
Ahmet Hakan: Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemdeki şiddet içerikli olayların ardından psikiyatri servislerine dikkat çekti ve "Ne işe yarıyor... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:16+0300
2024-10-07T11:16+0300
2024-10-07T11:19+0300
türkiye
ahmet hakan
psikiyatri
psikoloji
katil
cinayet
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında psikiyatri servislerine yönelik eleştiride bulundu ve "Bir devlet hastanesinin psikiyatri servisinde bakılmış bu caniye. Yetmemiş, bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde ilgilenilmiş. O da yetmemiş, bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinin takipli hastası olmuş. Sonuç olarak... Hiçbiri alarm zillerini çalmamış. Hiçbiri canideki potansiyeli fark edememiş. Ve bu psikopat cani, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmış," diye yazdı.Ahmet Hakan yazısının devamında şunları sordu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-erkekligimden-utanir-oldum-1088902479.html
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Ahmet Hakan: Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?
11:16 07.10.2024 (güncellendi: 11:19 07.10.2024)
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemdeki şiddet içerikli olayların ardından psikiyatri servislerine dikkat çekti ve "Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?" diye sordu.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında psikiyatri servislerine yönelik eleştiride bulundu ve "Bir devlet hastanesinin psikiyatri servisinde bakılmış bu caniye. Yetmemiş, bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde ilgilenilmiş. O da yetmemiş, bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinin takipli hastası olmuş. Sonuç olarak... Hiçbiri alarm zillerini çalmamış. Hiçbiri canideki potansiyeli fark edememiş. Ve bu psikopat cani, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmış," diye yazdı.
Ahmet Hakan yazısının devamında şunları
sordu:
"Psikiyatri servislerinin hiçbirinin alarm zillerini çalmaması normal mi? Psikiyatri servislerinden hiçbirinde "dikkat, tehlike var" denmemesi olağan mı? Hiçbir doktorun, "toplum için tehlikeli" teşhisi koymamasında bir tuhaflık yok mu? Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?"