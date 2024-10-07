https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ahmet-hakan-ne-ise-yariyor-bu-psikiyatri-servisleri-1088904959.html

Ahmet Hakan: Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?

Ahmet Hakan: Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?

Sputnik Türkiye

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, son dönemdeki şiddet içerikli olayların ardından psikiyatri servislerine dikkat çekti ve "Ne işe yarıyor... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ahmet hakan

psikiyatri

psikoloji

katil

cinayet

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Ahmet Hakan bugünkü yazısında psikiyatri servislerine yönelik eleştiride bulundu ve "Bir devlet hastanesinin psikiyatri servisinde bakılmış bu caniye. Yetmemiş, bir eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri servisinde ilgilenilmiş. O da yetmemiş, bir üniversite hastanesinin psikiyatri servisinin takipli hastası olmuş. Sonuç olarak... Hiçbiri alarm zillerini çalmamış. Hiçbiri canideki potansiyeli fark edememiş. Ve bu psikopat cani, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmış," diye yazdı.Ahmet Hakan yazısının devamında şunları sordu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-erkekligimden-utanir-oldum-1088902479.html

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