https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/adanada-yolda-el-bombasi-bulundu-1088925006.html

Adana'da yolda el bombası bulundu

Adana'da yolda el bombası bulundu

Sputnik Türkiye

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir arabanın önünde pimi çekilmemiş el bombası bulundu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T15:53+0300

2024-10-07T15:53+0300

2024-10-07T15:53+0300

türkiye

adana

el bombası

silah

polis

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088924850_0:48:3434:1980_1920x0_80_0_0_e653a7fa98bb0a880aad2a821f857e91.jpg

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu. Kaynaklara göre, bir kşi park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.Bunun üzerine durum polise bildirildi.Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/denizlili-bir-adam-adini-7-defa-rekorlar-kitabina-yazdirdi-tavugu-35-metre-uzaga-firlatip-guinness-1088856625.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, el bombası, silah, polis, güvenlik