https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/adanada-yolda-el-bombasi-bulundu-1088925006.html
Adana'da yolda el bombası bulundu
Adana'da yolda el bombası bulundu
Sputnik Türkiye
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir arabanın önünde pimi çekilmemiş el bombası bulundu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T15:53+0300
2024-10-07T15:53+0300
2024-10-07T15:53+0300
türkiye
adana
el bombası
silah
polis
güvenlik
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu. Kaynaklara göre, bir kşi park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.Bunun üzerine durum polise bildirildi.Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.
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adana, el bombası, silah, polis, güvenlik
adana, el bombası, silah, polis, güvenlik
Adana'da yolda el bombası bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir arabanın önünde pimi çekilmemiş el bombası bulundu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu. Kaynaklara göre, bir kşi park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.
Bunun üzerine durum polise bildirildi.
Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.