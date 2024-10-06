https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/vanda-7-bin-kisinin-katildigi-asiret-dugununde-geline-4-kilo-altin-damada-10-milyon-tl-takildi-1088875909.html
Van'da 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı
Van'da 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı
Sputnik Türkiye
Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T10:47+0300
2024-10-06T10:47+0300
2024-10-06T10:47+0300
türkiye
van
aşiret
altın
altın madalya
yarım gram altın
gram altın
yemek
düğün
düğün konvoyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088875753_0:69:1392:852_1920x0_80_0_0_cafdae9b87e1f838163f0af6b5735f55.jpg
Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. 200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurt içi ve yurt dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı. Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın ağabeyi iş adamı Sami Teke, “Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/arda-guler-oynadi-madrid-gene-kazandi-lige-galibiyetle-dondu--1088875287.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088875753_68:0:1305:928_1920x0_80_0_0_a8e737eb9ccd50265c3855186290e6d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, aşiret, altın, altın madalya, yarım gram altın, gram altın, yemek, düğün, düğün konvoyu
van, aşiret, altın, altın madalya, yarım gram altın, gram altın, yemek, düğün, düğün konvoyu
Van'da 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı
Van'da düzenlenen aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.
Van'daki Ertoşi aşiretinin Ezdinan kolu ile Pinyanişi aşiretine mensup Üzeyir Teke ve Hasret Bilici'nin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. 200 küçükbaş hayvanın kesilip onlarca kazanda pişirildiği ve yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı düğünde geline 4 kilo altın, damada ise 10 milyon TL takı takıldı.
Onlarca kazanın kaynadığı ve tonlarca etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine yurt içi ve yurt dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları gibi çok sayıda davetli katıldı. Saatlerce süren takı töreninin ardından para ve altın takma işi halay boyunca da devam etti. Toplanan paralar ise bavullara konularak taşındı.
Damada 10 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın ağabeyi iş adamı Sami Teke, “Düğünümüze yaklaşık 7 bin davetli katıldı. Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.