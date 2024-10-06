https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/arda-guler-oynadi-madrid-gene-kazandi-lige-galibiyetle-dondu--1088875287.html
Arda Güler oynadı, Madrid gene kazandı: Lige galibiyetle döndü
Arda Güler oynadı, Madrid gene kazandı: Lige galibiyetle döndü
Sputnik Türkiye
La Liga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid, Villareal'i 2-0'lık skorla geçti. Milli oyuncu Arda Güler de maçta 11 dakika oynadı. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T09:52+0300
2024-10-06T09:52+0300
2024-10-06T09:52+0300
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İspanya La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal’i konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı. Real Madrid’e galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior’dan geldi. Milli futbolcu Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 79. dakikada Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil oldu. Madrid'e bir sakatlık daha Mücadelenin uzatma dakikalarında Real Madrid’den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sonrası büyük acı yaşayan Carvajal, sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarını tutamadı. Belözoğlu da tribündeydi Real Madrid’in eski futbolcusu Toni Kroos, maçı tribünden izlerken taraftarlar kendisine büyük destek verdi. Aynı zamanda Emre Belözoğlu da karşılaşmayı tribünden takip etti. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e mağlup olan Real Madrid, bu galibiyetle ligde puanını 21’e çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Barcelona ile puanını eşitledi. Villarreal ise 17 puanda kaldı. Real Madrid, milli ara sonrasında Celta Vigo deplasmanına giderken, Villarreal sahasında Getafe’yi ağırlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/pazar-plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-acikladi-sicakliklar-azalirken-yagis-geliyor-1088874831.html
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ispanya, ispanya milli futbol takımı, real madrid, arda güler, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
ispanya, ispanya milli futbol takımı, real madrid, arda güler, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
Arda Güler oynadı, Madrid gene kazandı: Lige galibiyetle döndü
La Liga'nın 9'uncu haftasında Real Madrid, Villareal'i 2-0'lık skorla geçti. Milli oyuncu Arda Güler de maçta 11 dakika oynadı.
İspanya La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal’i konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0’lık skorla kazandı.
Real Madrid’e galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior’dan geldi. Milli futbolcu Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 79. dakikada Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil oldu.
Madrid'e bir sakatlık daha
Mücadelenin uzatma dakikalarında Real Madrid’den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlık sonrası büyük acı yaşayan Carvajal, sahayı sedyeyle terk ederken gözyaşlarını tutamadı.
Real Madrid’in eski futbolcusu Toni Kroos, maçı tribünden izlerken taraftarlar kendisine büyük destek verdi. Aynı zamanda Emre Belözoğlu da karşılaşmayı tribünden takip etti.
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e mağlup olan Real Madrid, bu galibiyetle ligde puanını 21’e çıkardı ve maç eksiği bulunan lider Barcelona ile puanını eşitledi. Villarreal ise 17 puanda kaldı.
Real Madrid, milli ara sonrasında Celta Vigo deplasmanına giderken, Villarreal sahasında Getafe’yi ağırlayacak.