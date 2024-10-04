https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/slovakya-basbakani-fico-degisen-bir-sey-yok-sadece-ab-olarak-rus-gazini-daha-pahaliya-aliyoruz-1088804570.html
Slovakya Başbakanı Fico: Değişen bir şey yok, sadece AB olarak Rus gazını daha pahalıya alıyoruz
Slovakya Başbakanı Fico: Değişen bir şey yok, sadece AB olarak Rus gazını daha pahalıya alıyoruz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi durumunda Rusya ile ilişkileri yeniden kurma sözü verdi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:31+0300
2024-10-04T10:31+0300
2024-10-04T10:31+0300
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Yakın zamanda Moskova ile çıkarları doğrultusunda ilişkileri korumak istediği için bir fanatik tarafından vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmasının sona ermesi durumunda Rusya ile ilişkileri yeniden kurma sözü verdi.Fico, “Eğer çatışma bu hükümetin [2023-2027] dönemi içinde sona ererse, Rusya ile ekonomik ve standart ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım,” dedi. Askeri bir şekilde çözüm olmayacağını da belirten Fico'nun yaptığı açıklamalar pazartesi günü Slovak ve Ukrayna hükümetlerinin ortak toplantısından önce geldi. Bratislava, bu toplantıda Kiev’i Rus gazının transit ülkesi olarak kalmaya ikna etmeyi planlıyor.Yaz aylarında Ukrayna, Rus enerji şirketi Lukoil’in ürünlerinin Ukrayna üzerinden geçişini yasaklamıştı. Bu durum, Rus petrolünü Ukrayna’dan geçen bir boru hattı ile alan Slovakya ve Macaristan’ı endişelendirdi. Her iki ülke de AB yaptırımlarından muaf tutulmuştu.'Değişen bir şey yok'Fico, "Ukrayna üzerinden gaz ve petrol geçiş rotalarını korumak bizim için hayati bir çıkar" diyerek, alternatif tedarikçilerden petrol ve gaz alma ihtiyacı görmediğini, çünkü 'hala aynı Rus petrolü' olduğunu, sadece daha yüksek transit ücretleriyle taşındığını belirtti.Fico ayrıca, hükümetinin Moskova’dan alımı durdurması için Avrupa Komisyonu’ndan 'aşırı baskı' gördüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ingiliz-imparatorlugunda-gunes-batiyor-mu-londra-dunyada-konumu-stratejik-oneme-sahip-adayi-1088801276.html
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slovakya, fico, robert fico, başbakan, rusya, avrupa birliği
Slovakya Başbakanı Fico: Değişen bir şey yok, sadece AB olarak Rus gazını daha pahalıya alıyoruz
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi durumunda Rusya ile ilişkileri yeniden kurma sözü verdi.
Yakın zamanda Moskova ile çıkarları doğrultusunda ilişkileri korumak istediği için bir fanatik tarafından vurulan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’daki çatışmasının sona ermesi durumunda Rusya ile ilişkileri yeniden kurma sözü verdi.
Fico, “Eğer çatışma bu hükümetin [2023-2027] dönemi içinde sona ererse, Rusya ile ekonomik ve standart ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım,” dedi.
Askeri bir şekilde çözüm olmayacağını da belirten Fico'nun yaptığı açıklamalar pazartesi günü Slovak ve Ukrayna hükümetlerinin ortak toplantısından önce geldi. Bratislava, bu toplantıda Kiev’i Rus gazının transit ülkesi olarak kalmaya ikna etmeyi planlıyor.
Yaz aylarında Ukrayna, Rus enerji şirketi Lukoil’in ürünlerinin Ukrayna üzerinden geçişini yasaklamıştı. Bu durum, Rus petrolünü Ukrayna’dan geçen bir boru hattı ile alan Slovakya ve Macaristan’ı endişelendirdi. Her iki ülke de AB yaptırımlarından muaf tutulmuştu.
Fico, "Ukrayna üzerinden gaz ve petrol geçiş rotalarını korumak bizim için hayati bir çıkar" diyerek, alternatif tedarikçilerden petrol ve gaz alma ihtiyacı görmediğini, çünkü 'hala aynı Rus petrolü' olduğunu, sadece daha yüksek transit ücretleriyle taşındığını belirtti.
Fico ayrıca, hükümetinin Moskova’dan alımı durdurması için Avrupa Komisyonu’ndan 'aşırı baskı' gördüğünü söyledi.