https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/saglik-bakanligindan-pompali-tufekle-hastane-baskinina-yonelik-aciklama-surecin-bizzat-takipcisi-1088874371.html

Sağlık Bakanlığı'ndan 'pompalı tüfekle' hastane baskınına yönelik açıklama: Sürecin bizzat takipçisi olacağız

Sağlık Bakanlığı'ndan 'pompalı tüfekle' hastane baskınına yönelik açıklama: Sürecin bizzat takipçisi olacağız

Sputnik Türkiye

Kahramamaraş'ta pompalı tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, sürecin bizzat takipçisi olacaklarını duyurdu. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T00:54+0300

2024-10-06T00:54+0300

2024-10-06T01:06+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

pompalı tüfek

hastane

kahramanmaraş

sağlıkta şiddet

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Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden ve gözaltına alınan kişiyle ilgili sürecin bizzat takipçisi olunacağını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hastane-calisanlarini-pompali-tufekle-rehin-alan-kadin-yakalandi-1088868058.html

türkiye

kahramanmaraş

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sağlık bakanlığı, pompalı tüfek, hastane, kahramanmaraş, sağlıkta şiddet