https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/saglik-bakanligindan-pompali-tufekle-hastane-baskinina-yonelik-aciklama-surecin-bizzat-takipcisi-1088874371.html
Sağlık Bakanlığı'ndan 'pompalı tüfekle' hastane baskınına yönelik açıklama: Sürecin bizzat takipçisi olacağız
Sağlık Bakanlığı'ndan 'pompalı tüfekle' hastane baskınına yönelik açıklama: Sürecin bizzat takipçisi olacağız
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Kahramamaraş'ta pompalı tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, sürecin bizzat takipçisi olacaklarını duyurdu. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T00:54+0300
2024-10-06T00:54+0300
2024-10-06T01:06+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
pompalı tüfek
hastane
kahramanmaraş
sağlıkta şiddet
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Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden ve gözaltına alınan kişiyle ilgili sürecin bizzat takipçisi olunacağını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hastane-calisanlarini-pompali-tufekle-rehin-alan-kadin-yakalandi-1088868058.html
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sağlık bakanlığı, pompalı tüfek, hastane, kahramanmaraş, sağlıkta şiddet
sağlık bakanlığı, pompalı tüfek, hastane, kahramanmaraş, sağlıkta şiddet
Sağlık Bakanlığı'ndan 'pompalı tüfekle' hastane baskınına yönelik açıklama: Sürecin bizzat takipçisi olacağız
00:54 06.10.2024 (güncellendi: 01:06 06.10.2024)
Kahramamaraş'ta pompalı tüfekle hastane personelinin tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, sürecin bizzat takipçisi olacaklarını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden ve gözaltına alınan kişiyle ilgili sürecin bizzat takipçisi olunacağını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."