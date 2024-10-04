https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-12-zirhli-arac-iskender-fuzesiyle-imha-edildi-1088838540.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı araç İskender füzesiyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı araç İskender füzesiyle imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi bölgesindeki mevzilerine İskender-M sisteminden füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T21:44+0300
2024-10-04T21:44+0300
2024-10-04T21:43+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
iskender-m
saldırı
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk bölgesi
sumi bölgesi
keşif
zırhlı araç
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi bölgesindeki mevzilerine İskender-M sisteminden düzenlediği füze saldırısında 80 asker ve 12 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi.Açıklamada, "Keşif faaliyetleri sırasında, Kuzey Askeri Grubu birimleri tarafından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının tabur-taktik grubunun biriktiği alan tespit edilerek füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 80'e yakın asker, 12 zırhlı muharebe aracı ve 5 kamyonet imha edildi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, rezerv güçlerini Kursk bölgesine nakletmek için Sumi bölgesinde biriktirdiği kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk bölgesindeki çatışmalarda şu ana kadar 20 binden fazla personelini kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rus-ordusu-bir-haftada-6-yerlesimi-ele-gecirdi-17-bin-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi-1088819942.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender-m, saldırı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk bölgesi, sumi bölgesi, keşif, zırhlı araç
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, iskender-m, saldırı, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk bölgesi, sumi bölgesi, keşif, zırhlı araç
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı araç İskender füzesiyle imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi bölgesindeki mevzilerine İskender-M sisteminden füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi bölgesindeki mevzilerine İskender-M sisteminden düzenlediği füze saldırısında 80 asker ve 12 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Keşif faaliyetleri sırasında, Kuzey Askeri Grubu birimleri tarafından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 47. Mekanize Tugayının tabur-taktik grubunun biriktiği alan tespit edilerek füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 80'e yakın asker, 12 zırhlı muharebe aracı ve 5 kamyonet imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, rezerv güçlerini Kursk bölgesine nakletmek için Sumi bölgesinde biriktirdiği kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk bölgesindeki çatışmalarda şu ana kadar 20 binden fazla personelini kaybetti.