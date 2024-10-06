https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/pazar-plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-acikladi-sicakliklar-azalirken-yagis-geliyor-1088874831.html

Pazar planı olanlar dikkat: Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar azalırken yağış geliyor

Pazar planı olanlar dikkat: Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar azalırken yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle Marmara’nın kuzey ve batı bölgeleri, İzmir’in... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T09:33+0300

2024-10-06T09:33+0300

2024-10-06T09:33+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Pazar gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye’nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batı bölgeleri, İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevresinde sağanak yağışların görüleceği ifade edildi. Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalacağı öngörülüyor.Yağışların, Kırklareli çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 1-3 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.Marmara Bölgesi Hava Durumu:Marmara’nın kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Bu sabah saatlerinde Kırklareli çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.• Edirne: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sıcaklık: 24°C• İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sıcaklık: 26°C• Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık: 22°C• Kocaeli: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Sıcaklık: 30°CEge Bölgesi Hava Durumu:Kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir’in kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.• Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 27°C• Denizli: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 31°C• İzmir: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı. Sıcaklık: 30°C• Muğla: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°CAkdeniz Bölgesi Hava Durumu:Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.• Adana: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 35°C• Antalya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°C• Hatay: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 35°C• Mersin: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°Cİç Anadolu Bölgesi Hava Durumu:Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.• Ankara: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°C• Çankırı: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°C• Eskişehir: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°C• Konya: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 30°CBatı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu:Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde Düzce çevresinde yerel sağanak yağış bekleniyor.• Bolu: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 29°C• Düzce: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı. Sıcaklık: 30°C• Kastamonu: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 28°C• Zonguldak: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 26°COrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu:Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.• Amasya: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 31°C• Samsun: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 30°C• Tokat: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 31°C• Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık: 27°CDoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu:Az bulutlu bir hava hakim olacak.• Erzurum: Az bulutlu. Sıcaklık: 22°C• Kars: Az bulutlu. Sıcaklık: 19°C• Malatya: Az bulutlu. Sıcaklık: 27°C• Van: Az bulutlu. Sıcaklık: 21°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu:Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.• Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C• Gaziantep: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 32°C• Siirt: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 31°C• Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık: 33°C

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