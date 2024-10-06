https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/afad-duyurdu-adanada-deprem--1088874716.html
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T01:20+0300
2024-10-06T01:20+0300
2024-10-06T01:20+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
adana
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.53'de, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/turkiyede-bir-ilk-olacak-yeni-bir-yanardag-patlamaya-hazirlaniyor-bilim-insanlari-yuzeye-yaklasan-1088815184.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, deprem
AFAD duyurdu: Adana'da deprem
AFAD verilerine göre Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.53'de, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.