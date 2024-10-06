https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/afad-duyurdu-adanada-deprem--1088874716.html

AFAD duyurdu: Adana'da deprem

AFAD duyurdu: Adana'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T01:20+0300

2024-10-06T01:20+0300

2024-10-06T01:20+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

adana

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.53'de, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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türkiye

adana

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, deprem