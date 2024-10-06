https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/pakistanda-havalimani-yakininda-patlama-1-olu-7-yarali-1088891384.html
Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 1 ölü 7 yaralı
Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 1 ölü 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T23:59+0300
2024-10-06T23:59+0300
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Akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev aldı, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu.Yetkililer, Cinnah Uluslararası Havalimanı’na giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.Polis, havalimanı dışında bir tankerin patladığını belirtti.Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar ise el yapımı patlayıcıyla yabancıların hedef alındığını açıkladı. Söz konusu yabancıların kim ya da kimler olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.'Çin vatandaşları hedef alındı' iddiasıÖte yandan, Sind İçişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.Pakistan'da Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinde çalışan binlerce Çinli işçi bulunuyor. Ülkedeki Çin vatandaşlarına yönelik zaman zaman saldırılar düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilden-beyrutun-guneyine-hava-saldirisi-1088891096.html
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pakistan, patlama, çin, karaçi
pakistan, patlama, çin, karaçi
Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 1 ölü 7 yaralı
23:59 06.10.2024 (güncellendi: 00:01 07.10.2024)
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev aldı, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu.
Yetkililer, Cinnah Uluslararası Havalimanı’na giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.
Polis, havalimanı dışında bir tankerin patladığını belirtti.
Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar ise el yapımı patlayıcıyla yabancıların hedef alındığını açıkladı. Söz konusu yabancıların kim ya da kimler olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.
'Çin vatandaşları hedef alındı' iddiası
Öte yandan, Sind İçişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.
Pakistan'da Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinde çalışan binlerce Çinli işçi bulunuyor. Ülkedeki Çin vatandaşlarına yönelik zaman zaman saldırılar düzenleniyor.