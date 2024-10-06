https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/pakistanda-havalimani-yakininda-patlama-1-olu-7-yarali-1088891384.html

Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 1 ölü 7 yaralı

Pakistan'da havalimanı yakınında patlama: 1 ölü 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T23:59+0300

2024-10-06T23:59+0300

2024-10-07T00:01+0300

dünya

pakistan

patlama

çin

karaçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088891218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc657adf7d71a60efc2707b98f22e38b.jpg

Akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev aldı, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu.Yetkililer, Cinnah Uluslararası Havalimanı’na giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.Polis, havalimanı dışında bir tankerin patladığını belirtti.Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar ise el yapımı patlayıcıyla yabancıların hedef alındığını açıkladı. Söz konusu yabancıların kim ya da kimler olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.'Çin vatandaşları hedef alındı' iddiasıÖte yandan, Sind İçişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.Pakistan'da Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinde çalışan binlerce Çinli işçi bulunuyor. Ülkedeki Çin vatandaşlarına yönelik zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/israilden-beyrutun-guneyine-hava-saldirisi-1088891096.html

pakistan

çin

karaçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, patlama, çin, karaçi