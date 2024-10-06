https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mujdat-gezen-rahatsizlandi-gosterisi-iptal-edildi-1088888626.html

Müjdat Gezen rahatsızlandı, gösterisi iptal edildi

Müjdat Gezen rahatsızlandı, gösterisi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Müjdat Gezen'in gösterisi yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T20:34+0300

2024-10-06T20:34+0300

2024-10-06T20:34+0300

yaşam

müjdat gezen

sanatçı

sağlık

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Sanatçı Müjdat Gezen, bu akşam 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnede olacaktı ancak etkinlik Gezen'in sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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müjdat gezen, sanatçı, sağlık