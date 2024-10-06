https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/mujdat-gezen-rahatsizlandi-gosterisi-iptal-edildi-1088888626.html
Müjdat Gezen rahatsızlandı, gösterisi iptal edildi
Müjdat Gezen rahatsızlandı, gösterisi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in gösterisi yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T20:34+0300
2024-10-06T20:34+0300
2024-10-06T20:34+0300
yaşam
müjdat gezen
sanatçı
sağlık
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Sanatçı Müjdat Gezen, bu akşam 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnede olacaktı ancak etkinlik Gezen'in sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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müjdat gezen, sanatçı, sağlık
müjdat gezen, sanatçı, sağlık
Müjdat Gezen rahatsızlandı, gösterisi iptal edildi
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in gösterisi yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.
Sanatçı Müjdat Gezen, bu akşam 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnede olacaktı ancak etkinlik Gezen'in sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde düzenleyeceğimiz Müjdat Gezen interaktif gösterisi, kıymetli sanatçımızın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle iptal edilmiştir. Evinde istirahat halinde olan sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."