https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/meteoroloji-istanbul-icin-2-saatlik-periyod-uyarisi-yapmisti-firtinayla-beraber-geliyor-1088886559.html

Meteoroloji İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: Fırtınayla beraber geliyor

Meteoroloji İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: Fırtınayla beraber geliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İstanbul etkisini gösteren bulutlu hava, Üsküdar'dan görüntülendi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T18:16+0300

2024-10-06T18:16+0300

2024-10-06T18:16+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, beklenen yağışın, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla birlikte etkili olacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html

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