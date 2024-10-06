https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/meteoroloji-istanbul-icin-2-saatlik-periyod-uyarisi-yapmisti-firtinayla-beraber-geliyor-1088886559.html
Meteoroloji İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: Fırtınayla beraber geliyor
Meteoroloji İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: Fırtınayla beraber geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İstanbul etkisini gösteren bulutlu hava, Üsküdar'dan görüntülendi. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T18:16+0300
2024-10-06T18:16+0300
2024-10-06T18:16+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İstanbul'da hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, beklenen yağışın, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla birlikte etkili olacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-ve-tek-tek-illeri-uyardi-sisli-ve-puslu-hava-hakim-1088450733.html
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hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava nasıl, yarın hava nasıl, istanbulda hava nasıl, istanbulda yağmur var mı, istanbul meteoroloji uyarı
hava durumu, istanbul hava durumu, bugün hava nasıl, yarın hava nasıl, istanbulda hava nasıl, istanbulda yağmur var mı, istanbul meteoroloji uyarı
Meteoroloji İstanbul için '2 saatlik periyod' uyarısı yapmıştı: Fırtınayla beraber geliyor
İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. İstanbul etkisini gösteren bulutlu hava, Üsküdar'dan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, beklenen yağışın, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla birlikte etkili olacağı bildirildi.