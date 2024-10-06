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Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu
Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T20:11+0300
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Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.Manisa FK'nin 1-0 önde olduğu 46. dakikada eşine ender rastlanan bir pozisyon yaşandı.Aynı takımdan bir oyuncu attı, diğer çıkardıEv sahibi ekibin sol kanattan gerçekleştirdiği hızlı atakta Oğuz Gürbulak'ın kaleye gönderdiği top, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'dan döndü. Gole giden top Efe'ye çarpınca pozisyon ofsaytla sonuçlandı.
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manisa fk-gençlerbirliği, manisa fk-gençlerbirliği maçı, manisa fk-gençlerbirliği maçı gol
manisa fk-gençlerbirliği, manisa fk-gençlerbirliği maçı, manisa fk-gençlerbirliği maçı gol

Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu

20:11 06.10.2024
© AA / Manisa FKTrendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, attıkları golün ardından sevinç yaşadı. ( Manisa FK - Anadolu Ajansı )
Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Manisa FK ile Gençlerbirliği, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Manisa FKli futbolcular, attıkları golün ardından sevinç yaşadı. ( Manisa FK - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
© AA / Manisa FK
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Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden oldu. İşte o anlar...
Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Manisa FK'nin 1-0 önde olduğu 46. dakikada eşine ender rastlanan bir pozisyon yaşandı.

Aynı takımdan bir oyuncu attı, diğer çıkardı

Ev sahibi ekibin sol kanattan gerçekleştirdiği hızlı atakta Oğuz Gürbulak'ın kaleye gönderdiği top, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'dan döndü.
Gole giden top Efe'ye çarpınca pozisyon ofsaytla sonuçlandı.
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