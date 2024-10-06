https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/manisa-fk-genclerbirligi-macinda-esine-az-rastlanir-pozisyon-kendi-oyuncusuna-carpti-golden-oldu-1088888510.html

Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu

Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T20:11+0300

2024-10-06T20:11+0300

2024-10-06T20:11+0300

spor

manisaspor

gençlerbirliği futbol takımı

gol

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Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.Manisa FK'nin 1-0 önde olduğu 46. dakikada eşine ender rastlanan bir pozisyon yaşandı.Aynı takımdan bir oyuncu attı, diğer çıkardıEv sahibi ekibin sol kanattan gerçekleştirdiği hızlı atakta Oğuz Gürbulak'ın kaleye gönderdiği top, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'dan döndü. Gole giden top Efe'ye çarpınca pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

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