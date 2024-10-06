https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/manisa-fk-genclerbirligi-macinda-esine-az-rastlanir-pozisyon-kendi-oyuncusuna-carpti-golden-oldu-1088888510.html
Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu
Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T20:11+0300
2024-10-06T20:11+0300
2024-10-06T20:11+0300
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manisaspor
gençlerbirliği futbol takımı
gol
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Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.Manisa FK'nin 1-0 önde olduğu 46. dakikada eşine ender rastlanan bir pozisyon yaşandı.Aynı takımdan bir oyuncu attı, diğer çıkardıEv sahibi ekibin sol kanattan gerçekleştirdiği hızlı atakta Oğuz Gürbulak'ın kaleye gönderdiği top, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'dan döndü. Gole giden top Efe'ye çarpınca pozisyon ofsaytla sonuçlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/almanyada-ayni-macta-2-akil-almaz-penalti-karari-1088885428.html
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manisa fk-gençlerbirliği, manisa fk-gençlerbirliği maçı, manisa fk-gençlerbirliği maçı gol
manisa fk-gençlerbirliği, manisa fk-gençlerbirliği maçı, manisa fk-gençlerbirliği maçı gol
Manisa FK-Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanır pozisyon: Kendi oyuncusuna çarptı, golden oldu
Trendyol 1. Lig'deki Manisa FK - Gençlerbirliği maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Manisa FK, kale çizgisinde kendi futbolcusuna çarpan top sonrası golden oldu. İşte o anlar...
Trendyol 1. Lig'in 8. hafta maçında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.
Manisa FK'nin 1-0 önde olduğu 46. dakikada eşine ender rastlanan bir pozisyon yaşandı.
Aynı takımdan bir oyuncu attı, diğer çıkardı
Ev sahibi ekibin sol kanattan gerçekleştirdiği hızlı atakta Oğuz Gürbulak'ın kaleye gönderdiği top, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Efe Taylan Altunkara'dan döndü.
Gole giden top Efe'ye çarpınca pozisyon ofsaytla sonuçlandı.