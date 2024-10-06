https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/almanyada-ayni-macta-2-akil-almaz-penalti-karari-1088885428.html
Almanya'da aynı maçta 2 akıl almaz penaltı kararı
Almanya'da aynı maçta 2 akıl almaz penaltı kararı
Sputnik Türkiye
Almanya 2. Bundesliga'nın 8. haftasında oynanan Magdeburg - Greuther Fürth maçı, futbol sahalarında ender görülen birbirinden ilginç iki penaltı pozisyonuna... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T17:40+0300
2024-10-06T17:40+0300
2024-10-06T17:40+0300
spor
penaltı
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Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği 2. Bundesliga maçında iki ilginç penaltı pozisyonu yaşandı.Aut atışı zannetti13. dakikada konuk takım ceza sahası içinde havalanan topu aut çizgisi üzerinde sahip olan Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu. Topun dışarı çıktığını zanneden Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde elleriyle kontrol etti ve hakem penaltı için düdüğünü çaldı. 15. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed El Hankouri'nin vuruşunu kaleci Noll çelse de dönen topu gol olmasını engelleyemedi.Faul düdüğü çalmadan topu ceza sahasında elle tuttuAynı maçta benzer ilginçlikte bir penaltı kararı daha verildi. 41. dakikada Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu. 42. dakikada topun başına geçen Julian Green, penaltı atışını gole çevirdi.2-2 sona eren mücadelenin diğer golleri Magdeburg adına 18. dakikada Martijn Kaars'tan gelirken, Greuther Fürth'te ise 75. dakikada Noel Futkeu fileleri sarstı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/acun-ilicali-galatasaraya-bu-sezon-gosterilmeyen-sari-kart-sayisi-14-1088657184.html
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almanya penaltı, bundesliga, alman ligi, penaltı
almanya penaltı, bundesliga, alman ligi, penaltı
Almanya'da aynı maçta 2 akıl almaz penaltı kararı
Almanya 2. Bundesliga'nın 8. haftasında oynanan Magdeburg - Greuther Fürth maçı, futbol sahalarında ender görülen birbirinden ilginç iki penaltı pozisyonuna sahne oldu.
Magdeburg ile Greuther Fürth'ün karşı karşıya geldiği 2. Bundesliga maçında iki ilginç penaltı pozisyonu yaşandı.
13. dakikada konuk takım ceza sahası içinde havalanan topu aut çizgisi üzerinde sahip olan Greuther Fürth kalecisi Nahuel Noll, bir süre bekledikten sonra topu eliyle oyuna soktu.
Topun dışarı çıktığını zanneden Jung, kalecinin kendisine verdiği pası ceza sahası içinde elleriyle kontrol etti ve hakem penaltı için düdüğünü çaldı. 15. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed El Hankouri'nin vuruşunu kaleci Noll çelse de dönen topu gol olmasını engelleyemedi.
Faul düdüğü çalmadan topu ceza sahasında elle tuttu
Aynı maçta benzer ilginçlikte bir penaltı kararı daha verildi. 41. dakikada Magdeburg ceza sahası dışında yaşanan ikili mücadelede pozisyonun faul olduğunu düşünen ev sahibi takımın stoperi Daniel Heber, hakemin düdüğünü beklemeden topu ceza sahası içinde eline aldı ve penaltıya neden oldu. 42. dakikada topun başına geçen Julian Green, penaltı atışını gole çevirdi.
2-2 sona eren mücadelenin diğer golleri Magdeburg adına 18. dakikada Martijn Kaars'tan gelirken, Greuther Fürth'te ise 75. dakikada Noel Futkeu fileleri sarstı.